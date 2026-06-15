15 Haziran
İspanya-Cape Verde
0-0
15 Haziran
Belçika-Mısır
22:00
16 Haziran
Suudi Arabistan-Uruguay
01:00
16 Haziran
İran-Yeni Zelanda
04:00
15 Haziran
SJK Akatemia-Haka
0-2
16 Haziran
Criciuma-Ceara
03:00
15 Haziran
GIF Sundsvall-Oesters IF
0-467'
15 Haziran
IFK Norrkoeping-Varbergs BoIS FC
1-062'

CANLI: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 19:55 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 21:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i konuk ediyor.

Karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor. Beşiktaş'ın seride 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.

CANLI: 3. ÇEYREK

FENERBAHÇE: 62
BEŞİKTAŞ: 46
1.ÇEYREK SONUCU: 23-18
DEVRE: 50-37

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