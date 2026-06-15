CANLI: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i konuk ediyor.
Karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor. Beşiktaş'ın seride 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.
CANLI: 3. ÇEYREK
FENERBAHÇE: 62
BEŞİKTAŞ: 46
1.ÇEYREK SONUCU: 23-18
DEVRE: 50-37
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Karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor. Beşiktaş'ın seride 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.
CANLI: 3. ÇEYREK
FENERBAHÇE: 62
BEŞİKTAŞ: 46
1.ÇEYREK SONUCU: 23-18
DEVRE: 50-37
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ