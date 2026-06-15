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Aliağa FK'ya genç sağ bek

Aliağa FK, 22 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'i Konyaspor'dan kiraladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 18:18
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Aliağa FK'ya genç sağ bek
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2'nci Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle çok iddialı bir kadro kuran Aliağa Futbol Kulübü son olarak 1'inci Lig'de Boluspor forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'i bonservisini elinde bulunduran Konyaspor'dan kiraladı.

Kepezspor'da yetişip, ardından önce Serikspor'a, sonra Süper Lig'de Konyaspor'a transfer olan Abdurrahman geçen sezon kiralık forma giydiği Boluspor'da 8 maçta görev yaptı.

Aliağa ekibinin Çorum FK'yla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 34 yaşındaki sol bek Erkan Kaş'la da ilgilendiği ancak oyuncuya birçok kulübün talip olduğu öğrenildi. Aliağa FK, transferde birçok oyuncuyla anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklama yapmadı.
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