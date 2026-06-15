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Altınordu kalecisi Arif, Çorum FK yolcusu

Çorum FK, Altınordu'nun genç file bekçisi ile ilgileniyor

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 17:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu kalecisi Arif, Çorum FK yolcusu
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2'nci Lig ekiplerinden Altınordu yeni sezon öncesi Süper Lig'e ilk oyuncusunu göndermeye hazırlanıyor.

İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen genç kaleci Arif Şimşir'in Süper Lig'in yeni kulüplerinden Çorum FK'ya transfer olacağı bildirildi.

Geçen sezon kırmızı-lacivertli formayla ligde 23 müsabakada görev yapan 21 yaşındaki file bekçisi, 7 kez penaltı tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Altınordu'nun bu transferden önemli bir gelir elde edeceği ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kaleci Arif'in yeni takımıyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

U19, U18, U17 ve U15 milli takımlarında 14 kez ay-yıldızlı formayı terleten 1.95 boyundaki genç eldiven, kupada 2 kez oynadı. İzmir kulübü daha önce Berke Özer, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Onur Alp Çevikkan, Erhan Erentürk, Ali Emre Yanar, Ozan Can Oruç, Serhat Öztaşdelen, Mert Furkan Bayram gibi kalecilerden bonservis geliri elde etmişti.

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