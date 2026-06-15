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Galatasaray'da yeni aday: Nicolo Tresoldi

Forvette Osimhen'e alternatif arayışını sürdüren sarı-kırmızılılar Belçika ekibi Club Brugge forması giyen 21 yaşındaki golcü Nicolo Tresoldi'yi radarına aldı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 11:37
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da yeni aday: Nicolo Tresoldi
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Mauro Icardi ile yaptığı görüşmelerde henüz son noktaya gelemeyen Galatasaray, bir yandan da golcü arayışlarını sürdürüyor.

İcardi kalsa da gitse de bir isimle daha kadroyu takviye etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, genç isimlerle temas halinde bulunuyor. Bu kez rota Belçika'ya çevrildi.

Club Brugge forması giyen 21 yaşındaki Nicolo Tresoldi için çalışmalar başlatıldı. Harika bir sezon geçiren genç futbolcu ile Osimhen'e iyi bir alternatif oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, nabız yoklayacak.

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21 yaşındaki futbolcunun Avrupa'dan başka taliplerinin de yer aldığı öğrenilirken, Belçika basınına göre Club Brugge 40 milyon euro talep ediyor.

Haziran ayında kulübe ulaşan 30 milyonluk teklifi geri çeviren Belçika temsilcisinin 40 milyon talep ettiği belirtildi.

Galatasaray'ın yanı sıra son Devler Ligi finalisti Arsenal ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerin de Tresoldi'yi takip ettiği belirtilirken yaz ayının hareketli geçeceği belirtildi. 

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