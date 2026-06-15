Beşiktaş'ın yeni hedefi Marsilyalı Pierre-Emile Höjbjerg

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, orta saha transferinde rotayı Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlı ekibin, Marsilya'da görev yapan deneyimli orta saha oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg'i renklerine bağlamak için girişimlere başladığı iddia edildi.



MARSİLYA OYUNCU SATMAK ZORUNDA



Fransız basınında yer alan iddialara göre, UEFA'nın finansal kuralları nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Marsilya'nın, 30 Haziran tarihine kadar oyuncu satışı gerçekleştirmesi gerekiyor. Finansal dengeleri sağlamak adına bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız kulübünün bu durumu, transfer piyasasını da hareketlendirdi. Yeni Asır'ın haberine göre, yaşanan bu gelişmeyi yakından takip eden Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için resmi hamlelerini başlattı.



AVRUPA DEVLERİNİN FORMASINI GİYDİ



Kariyerinde daha önce Bayern Münih, Southampton ve Tottenham gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde top koşturan Pierre-Emile Hojbjerg, yüksek tecrübesiyle dikkat çekiyor. Geride kalan sezonda Marsilya'da düzenli olarak forma şansı bulan deneyimli futbolcu, sahada sergilediği mücadele gücü ve liderlik özellikleriyle tanınıyor. Transferin olumlu sonuçlanması halinde Beşiktaş, orta saha rotasyonuna uluslararası deneyime sahip güçlü bir ismi dahil etmiş olacak.



