Beşiktaş transferde rotayı İtalya'ya çevirdi

Beklentilerin altında kalan bir sezonun ardından takımın başına Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Kadrosunu özellikle sol bek ve kaleci takviyeleriyle güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetim, hedeflerini İtalya Serie A pazarında belirledi.
SOL BEK İÇİN İLK HEDEF NUNO TAVARES
Mevcut kadroda sol bek pozisyonunda yalnızca Rıdvan Yılmaz'ın bulunması nedeniyle bu bölgeye öncelik veren Beşiktaş, geçen devre arasında da istediği Nuno Tavares için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Lazio forması giyen Portekizli savunmacıyı daha önce kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen ancak teklifi reddedilen yönetim, bu kez bonservis formülüyle masaya oturmayı planlıyor.
İtalyan kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tavares için yaklaşık 15 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor. Portekizli oyuncunun şu an için Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin öncelikle oyuncunun temsilcisiyle iletişime geçerek Tavares'i ikna etmeyi, ardından da Lazio ile resmi pazarlıklara başlamayı hedeflediği kaydedildi.
KALEYE JUVENTUS'TAN DI GREGORIO İDDİASI
Siyah-beyazlıların kaleci arayışlarında ise İtalyan basınında sürpriz bir isim gündeme taşındı. Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Juventus forması giyen 28 yaşındaki Michele Di Gregorio'yu takımında görmek istiyor. Monza'daki performansıyla dikkat çeken ancak geride kalan sezonda İtalyan ekibinde beklenen seviyeye ulaşamadığı belirtilen deneyimli kalecinin, kulübün yeni yapılanmasında takımdan ayrılmasına sıcak bakılabileceği konuşuluyor.
Yönetimin, Di Gregorio ile ilgili mali ve sportif şartları değerlendirmeye aldığı ifade edildi. Ancak Juventus'un kalecisini düşük bir bedelle bırakmaya niyetli olmadığı ve yaklaşık 15 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtiliyor. Beşiktaş'ın, maliyeti yüksek olan bu iki transfer hedefi karşısında nasıl bir yol izleyeceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
SOL BEK İÇİN İLK HEDEF NUNO TAVARES
Mevcut kadroda sol bek pozisyonunda yalnızca Rıdvan Yılmaz'ın bulunması nedeniyle bu bölgeye öncelik veren Beşiktaş, geçen devre arasında da istediği Nuno Tavares için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Lazio forması giyen Portekizli savunmacıyı daha önce kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen ancak teklifi reddedilen yönetim, bu kez bonservis formülüyle masaya oturmayı planlıyor.
İtalyan kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tavares için yaklaşık 15 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor. Portekizli oyuncunun şu an için Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin öncelikle oyuncunun temsilcisiyle iletişime geçerek Tavares'i ikna etmeyi, ardından da Lazio ile resmi pazarlıklara başlamayı hedeflediği kaydedildi.
KALEYE JUVENTUS'TAN DI GREGORIO İDDİASI
Siyah-beyazlıların kaleci arayışlarında ise İtalyan basınında sürpriz bir isim gündeme taşındı. Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Juventus forması giyen 28 yaşındaki Michele Di Gregorio'yu takımında görmek istiyor. Monza'daki performansıyla dikkat çeken ancak geride kalan sezonda İtalyan ekibinde beklenen seviyeye ulaşamadığı belirtilen deneyimli kalecinin, kulübün yeni yapılanmasında takımdan ayrılmasına sıcak bakılabileceği konuşuluyor.
Yönetimin, Di Gregorio ile ilgili mali ve sportif şartları değerlendirmeye aldığı ifade edildi. Ancak Juventus'un kalecisini düşük bir bedelle bırakmaya niyetli olmadığı ve yaklaşık 15 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtiliyor. Beşiktaş'ın, maliyeti yüksek olan bu iki transfer hedefi karşısında nasıl bir yol izleyeceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.