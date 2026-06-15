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Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda 15 madalya umudu!

Avrupa Eskrim Şampiyonası, salı günü Fransa'nın Antony bölgesinde başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 09:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda 15 madalya umudu!
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Milli sporcular, Fransa'da düzenlenecek ve 16 Haziran Salı günü başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antony bölgesindeki organizasyon, 21 Haziran'a kadar sürecek.

Flöre, epe ve kılıç kategorisinde müsabakaların yapılacağı şampiyonada Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda mücadele edecek milli eskrimciler şu şekilde:

KADINLAR

Flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca

Epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Zülal Can

Kılıç: Nisanur Erbil, Nil Güngör

ERKEKLER

Flöre: Kıvanç Kırtay

Epe: Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol

Kılıç: Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender, Muhammed Furkan Kalender

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