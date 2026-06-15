Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda 15 madalya umudu!

Milli sporcular, Fransa'da düzenlenecek ve 16 Haziran Salı günü başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antony bölgesindeki organizasyon, 21 Haziran'a kadar sürecek.
Flöre, epe ve kılıç kategorisinde müsabakaların yapılacağı şampiyonada Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek.
Organizasyonda mücadele edecek milli eskrimciler şu şekilde:
KADINLAR
Flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca
Epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Zülal Can
Kılıç: Nisanur Erbil, Nil Güngör
ERKEKLER
Flöre: Kıvanç Kırtay
Epe: Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol
Kılıç: Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender, Muhammed Furkan Kalender
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antony bölgesindeki organizasyon, 21 Haziran'a kadar sürecek.
Flöre, epe ve kılıç kategorisinde müsabakaların yapılacağı şampiyonada Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek.
Organizasyonda mücadele edecek milli eskrimciler şu şekilde:
KADINLAR
Flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca
Epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Zülal Can
Kılıç: Nisanur Erbil, Nil Güngör
ERKEKLER
Flöre: Kıvanç Kırtay
Epe: Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol
Kılıç: Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender, Muhammed Furkan Kalender