Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda 15 madalya umudu!

Milli sporcular, Fransa'da düzenlenecek ve 16 Haziran Salı günü başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antony bölgesindeki organizasyon, 21 Haziran'a kadar sürecek.



Flöre, epe ve kılıç kategorisinde müsabakaların yapılacağı şampiyonada Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek.



Organizasyonda mücadele edecek milli eskrimciler şu şekilde:



KADINLAR



Flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca



Epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Zülal Can



Kılıç: Nisanur Erbil, Nil Güngör



ERKEKLER



Flöre: Kıvanç Kırtay



Epe: Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol



Kılıç: Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender, Muhammed Furkan Kalender



