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Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na 3 ülkeden teklif!

Yeni sezonda kaleyi yabancı bir file bekçisine emanet etme kararı alan Beşiktaş'ta, sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Deneyimli kaleciye Fransa, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler olduğu öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 10:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na 3 ülkeden teklif!
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Yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kale pozisyonu için radikal bir değişikliğe gidiyor. Siyah-beyazlı yönetim, önümüzdeki sezonda kaleyi yabancı bir isme teslim etmek amacıyla listesindeki birçok adayla görüşmelerini sürdürürken, takımın mevcut kalecilerinden Ersin Destanoğlu ile yolların ayrılması bekleniyor.



AVRUPA VE ARABİSTAN'DAN TALİPLER VAR

Siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Ersin Destanoğlu, kariyerine başka bir takımda devam etmek için hazırlıklara başladı. Sergilediği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki file bekçisine, Fransa, İngiltere ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgi gösterdiği ve resmi tekliflerde bulunduğu öğrenildi.



HEDEFİ DÜZENLİ OLARAK İLK 11'DE OYNAMAK

Geleceğiyle ilgili kararı netleştirmek isteyen Ersin Destanoğlu'nun, önümüzdeki günlerde Beşiktaş yönetimiyle son bir kez masaya oturacağı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimle yapacağı görüşmenin ardından yeni rotasını belirleyecek olan deneyimli eldivenin, transfer tercihinde ilk 11'de düzenli olarak forma giyebileceği bir takımı öncelik olarak belirlediği ifade edildi.

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