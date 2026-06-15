Haber Tarihi: 15 Haziran 2026 13:45 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 13:45

19 Haziran Okullar Tatil mi? 2026 MEB Takvimi ve Son Durum

Öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konulardan biri olan "19 Haziran okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yaz tatiline yaklaşılırken okulların açık olup olmayacağı ve derslerin devam edip etmeyeceği araştırılıyor.

19 Haziran Okullar Tatil mi? 2026 MEB Takvimi ve Son Durum
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okulların kapanış tarihi ve yaz tatili başlangıcı netleşmiş durumda.
19 Haziran'da okullar açık mı?

Genel uygulamaya göre 19 Haziran tarihi, eğitim öğretim yılının son günlerine denk geliyor. Bu tarihte:

Okullarda normal ders programı devam edebilir
Bazı sınıflarda sınav ve değerlendirme süreçleri tamamlanmış olabilir
Mezuniyet ve yıl sonu etkinlikleri yapılabilir

Ancak okulların resmi olarak tatil olması, MEB tarafından belirlenen akademik takvime bağlıdır.

Okullar ne zaman kapanacak?

MEB'in yayımladığı takvime göre okullar genellikle Haziran ayının üçüncü haftası ile son haftası arasında kapanmaktadır. 2026 yılı için de benzer bir takvim uygulanması beklenmektedir.

Bu nedenle 19 Haziran tarihi, bazı öğrenciler için aktif eğitim sürecine denk gelirken, bazı sınıflar için yıl sonu kapanış sürecinin bir parçası olabilir.


Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okulların kapanmasının ardından öğrenciler için uzun yaz tatili başlar. Yaz tatili genellikle:

Karne dağıtımı ile başlar
Haziran sonu itibarıyla resmi olarak başlar
Eylül ayında yeni eğitim yılıyla sona erer
Sonuç: 19 Haziran okullar tatil mi?

19 Haziran tarihi genel olarak okulların hâlâ açık olduğu döneme denk gelmektedir. Ancak kesin durum, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi akademik takvimine ve okul bazlı uygulamalara göre değişiklik gösterebilir. Öğrencilerin ve velilerin güncel duyuruları takip etmeleri önerilir.

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