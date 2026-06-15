Haber Tarihi: 15 Haziran 2026 10:57 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 10:57

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 15 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan grup karşılaşmalarıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merak ettiği "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" sorusunun yanıtı belli oldu. Turnuvada 15 Haziran 2026 Pazartesi günü birbirinden önemli mücadeleler oynanacak.

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 15 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı
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Dünya Kupası'nda gruplardaki rekabet her geçen gün artarken takımlar son 32 turuna kalabilmek için kritik puanlar arayacak.
15 Haziran 2026 Dünya Kupası maçları

Bugün oynanması beklenen karşılaşmalar şunlar:

İngiltere – Nijerya
Meksika – Güney Kore
Uruguay – Fas
Kanada – İsviçre

Karşılaşmaların sonuçları grup sıralamalarını doğrudan etkileyebilecek öneme sahip.

Günün öne çıkan karşılaşmaları

Futbolseverlerin yakından takip edeceği maçların başında İngiltere ile Nijerya arasındaki mücadele geliyor. Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen İngiltere, turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Bir diğer dikkat çeken mücadelede ise Uruguay ile Fas karşı karşıya gelecek. İki takım da grupta avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.


Dünya Kupası heyecanı sürüyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolsever tarafından takip ediliyor. Grup aşamasında alınacak her puan, takımların üst tura yükselme şansını önemli ölçüde etkiliyor.

Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?

Evet, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü Dünya Kupası'nda önemli grup karşılaşmaları oynanacak. İngiltere, Nijerya, Uruguay, Fas, Meksika, Güney Kore, Kanada ve İsviçre'nin sahaya çıkacağı mücadeleler futbolseverlere heyecan dolu bir gün yaşatacak.

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