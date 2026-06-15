Altın Yükselecek mi, Düşecek mi? Uzmanlardan Altın Fiyatları İçin Yeni Tahminler

Piyasalarda altının yönünü belirleyen en önemli faktörler arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, enflasyon verileri, jeopolitik gelişmeler ve doların küresel performansı bulunuyor.

Uzmanlara göre altın fiyatlarında yükseliş veya düşüş yaşanmasında şu unsurlar etkili oluyor:

ABD faiz kararları

Enflasyon oranları

Jeopolitik riskler

Dolar endeksindeki hareketler

Merkez bankalarının altın talebi

Küresel ekonomik büyüme verileri

Bu gelişmeler yatırımcıların altına olan talebini doğrudan etkileyebiliyor.

Uzmanlar altın için ne diyor?

Piyasa uzmanları, küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde altına olan ilginin sürebileceğini belirtiyor. Özellikle jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların güvenli liman arayışı nedeniyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülebiliyor.

Öte yandan faiz oranlarının yüksek seyretmesi ve doların güç kazanması durumunda altın fiyatları üzerinde baskı oluşabileceği ifade ediliyor.

Gram altın ve ons altında beklenti

Türkiye'de gram altın fiyatları yalnızca ons altına değil aynı zamanda dolar/TL kuruna da bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle küresel piyasalardaki gelişmeler kadar döviz kurundaki hareketler de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, kısa vadeli fiyat hareketlerinin ekonomik verilere bağlı olarak değişebileceğini, uzun vadeli görünümün ise küresel gelişmeler doğrultusunda şekilleneceğini belirtiyor.

Altın yatırımcıları nelere dikkat etmeli?

Uzmanlar yatırım kararlarının yalnızca günlük fiyat hareketlerine göre verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Ekonomik veriler, merkez bankalarının açıklamaları ve uluslararası gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yatırımcıların risk profillerine uygun hareket etmeleri ve kararlarını farklı kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda vermeleri tavsiye ediliyor.

Sonuç: Altın Yükselecek mi, Düşecek mi?

Altın fiyatlarının gelecekteki yönü; faiz kararları, enflasyon verileri, jeopolitik gelişmeler ve döviz piyasalarındaki hareketlere bağlı olarak şekillenecek. Uzmanlar, piyasalardaki belirsizliklerin sürdüğü dönemlerde altının güvenli liman özelliğini koruduğunu belirtirken, yatırımcıların güncel ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.