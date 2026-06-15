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AC Milan'da yeni dönem: Ruben Amorim

Şampiyonlar Ligi'ne katılımı son hafta kaçıran ve teknik direktör Massimiliano Allegri'yle yollarını ayıran AC Milan, Manchester United'daki görevine son verilen Ruben Amorim ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 13:00 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 13:02
Haber: Sporx.com dış haberler
AC Milan'da yeni dönem: Ruben Amorim
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Şampiyonlar Ligi biletini sezonun son haftasında kaçıran AC Milan, teknik direktör operasyonunda kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan devinde Massimiliano Allegri ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerden Ruben Amorim için beklenen adım atıldı. Manchester United macerası sona eren Portekizli teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. 2+1 YILLIK SÖZLEŞME AC Milan'ın Ruben Amorim ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı öğrenildi. 41 yaşındaki teknik adamın kırmızı-siyahlı kulüpten bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon euro kazanacağı belirtildi. Yeni sezonda yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanan Milan yönetimi, Amorim'in özellikle Sporting Lizbon döneminde ortaya koyduğu oyun planı ve genç oyuncu gelişimine verdiği önem nedeniyle bu tercihte bulundu. MANCHESTER UNITED'DA BEKLENENİ VEREMEDİ Ruben Amorim, Manchester United'da istediği istikrarı yakalayamadı. İngiliz ekibinin başında 63 maça çıkan Portekizli teknik adam, 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Amorim'in Manchester United'daki maç başına puan ortalaması 1.43'te kaldı. Portekizli çalıştırıcı, Old Trafford'daki dönemini kupa kazanamadan tamamladı. SPORTING'DE TARİH YAZDI Amorim, asıl başarılarını Manchester United'dan önce Sporting Lizbon'da yaşandı. Portekiz temsilcisinin başında 230 maça çıkan genç teknik adam, 164 galibiyet, 33 beraberlik ve 33 mağlubiyetlik performans sergiledi. Sporting döneminde maç başına 2.28 puan ortalaması yakalayan Amorim, kulübü uzun yıllar sonra yeniden şampiyonluk yarışının ana aktörü haline getirdi. Portekizli teknik adam Sporting Lizbon'da 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandı. Amorim ayrıca Braga döneminde de Portekiz Lig Kupası sevinci yaşadı.
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