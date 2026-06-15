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Kasımpaşa'dan savunmaya Matei İlie takviyesi!

Kasımpaşa, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul ekibinin, CFR Cluj forması giyen 23 yaşındaki Rumen stoper Matei İlie ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 12:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Kasımpaşa'dan savunmaya Matei İlie takviyesi!
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Kasımpaşa, Matei İlie'nin kulübüyle anlaşmaya vardı. Kasımpaşa'nın 1.90 boyundaki stoper ile 4 yıllık sözleşme konusunda da el sıkıştığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İMZA İÇİN TÜRKİYE'DE Geçtiğimiz günlerde ilk kez Romanya A Milli Takımı'na davet edilen Matei İlie'nin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldiği aktarıldı. 31 MAÇTA 5 GOLE KATKI Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Matei İlie, geçtiğimiz sezon CFR Cluj formasıyla 31 maçta görev yaptı. Genç savunmacı söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. BEŞİNCİ TRANSFER OLACAK Yeni sezonda genç ve dinamik bir kadro kurmayı hedefleyen Kasımpaşa, daha önce yaşları 18 ile 20 arasında değişen dört oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Matei İlie transferinin resmiyet kazanması halinde Rumen futbolcu, lacivert-beyazlıların yaz transfer dönemindeki 5. takviyesi olacak.
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