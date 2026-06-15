Trabzon'un gözü Zhegrova'da

Transfer çalışmalarında önemli adımlar atan ve kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, hız kesmeden devam ediyor.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, bordo-mavililerin Juventus'un 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Edon Zhegrova konusunda ciddi olduğu vurgulandı.
KARAR AŞAMASINDA
Fırtına'nın Kosovalı yıldızı yakından takip ettiği ve transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Juve'deki geleceği henüz netlik kazanmayan Zhegrova'nın geleceğiyle ilgili karar aşamasında olduğu kaydedildi. Juventus'un Zhegrova'yı şu aşamada kadroda düşünmediği ve teklif beklediği ifade edildi.
COMOLLI DETAYI
Çizme basını, Trabzonspor'un tecrübeli kanat oyuncusunu kiralama yöntemiyle transfer etmeye çalıştığını öne sürdü.
Juventus'ta kulüp CEO'su Damien Comolli ile yolların ayrılmasından sonra Zhegrova'nın beklemeye geçtiği bildirildi. Kosovalı yıldızın önceliğinin İtalyan ekibinde kalmak olduğu ancak eğer kendisine yer bulamazsa gelecek teklifleri değerlendireceği dile getirildi. Zhegrova'ya Trabzonspor ile beraber birçok Avrupa kulübünün ilgi gösterdiği aktarıldı.
JUVE'DE 27 MAÇ
Edon Zhegrova, Eylül 2025'te transfer olduğu Juve'de 27 resmi maça çıktı.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, bordo-mavililerin Juventus'un 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Edon Zhegrova konusunda ciddi olduğu vurgulandı.
KARAR AŞAMASINDA
Fırtına'nın Kosovalı yıldızı yakından takip ettiği ve transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Juve'deki geleceği henüz netlik kazanmayan Zhegrova'nın geleceğiyle ilgili karar aşamasında olduğu kaydedildi. Juventus'un Zhegrova'yı şu aşamada kadroda düşünmediği ve teklif beklediği ifade edildi.
COMOLLI DETAYI
Çizme basını, Trabzonspor'un tecrübeli kanat oyuncusunu kiralama yöntemiyle transfer etmeye çalıştığını öne sürdü.
Juventus'ta kulüp CEO'su Damien Comolli ile yolların ayrılmasından sonra Zhegrova'nın beklemeye geçtiği bildirildi. Kosovalı yıldızın önceliğinin İtalyan ekibinde kalmak olduğu ancak eğer kendisine yer bulamazsa gelecek teklifleri değerlendireceği dile getirildi. Zhegrova'ya Trabzonspor ile beraber birçok Avrupa kulübünün ilgi gösterdiği aktarıldı.
JUVE'DE 27 MAÇ
Edon Zhegrova, Eylül 2025'te transfer olduğu Juve'de 27 resmi maça çıktı.