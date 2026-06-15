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Olaigbe, Basel'in yolunu tuttu!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Konyaspor'a kiraladığı Kazeem Olaigbe'nin yeni durağı Basel oldu. İsviçre ekibi, 23 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 12:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Olaigbe, Basel'in yolunu tuttu!
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Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Konyaspor'a kiraladığı Kazeem Olaigbe'nin yeni takımı belli oldu. 23 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusunun, İsviçre ekibi Basel'e kiralık olarak transfer olduğu aktarıldı.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMADI

Geçen sezonu Konyaspor'da geçiren Olaigbe için yeşil-beyazlı kulüp satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bunun üzerine Trabzonspor, oyuncunun geleceğiyle ilgili yeni bir karar aldı. Bordo-mavililer, Olaigbe'yi geçtiğimiz sezon Konyaspor'a 3.2 milyon euro karşılığında kiralamıştı.

KONYASPOR SONRAKİ SATIŞTAN PAY ALACAK

Öte yandan yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor'un oyuncuyu bonservisiyle satması halinde, elde edilecek transfer gelirinin yüzde 50'si Konyaspor'a verilecek.

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