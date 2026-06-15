Olaigbe, Basel'in yolunu tuttu!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Konyaspor'a kiraladığı Kazeem Olaigbe'nin yeni takımı belli oldu. 23 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusunun, İsviçre ekibi Basel'e kiralık olarak transfer olduğu aktarıldı.



SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMADI



Geçen sezonu Konyaspor'da geçiren Olaigbe için yeşil-beyazlı kulüp satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bunun üzerine Trabzonspor, oyuncunun geleceğiyle ilgili yeni bir karar aldı. Bordo-mavililer, Olaigbe'yi geçtiğimiz sezon Konyaspor'a 3.2 milyon euro karşılığında kiralamıştı.



KONYASPOR SONRAKİ SATIŞTAN PAY ALACAK



Öte yandan yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor'un oyuncuyu bonservisiyle satması halinde, elde edilecek transfer gelirinin yüzde 50'si Konyaspor'a verilecek.



