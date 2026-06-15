Okan Buruk'tan ayrılık izni çıktı

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması şekillenirken Kazımcan Karataş için ayrılık izni çıktı.
Sarı-kırmızılılarda geride kalan sezonda zaman zaman forma şansı bulan ve devre arasında kiralık olarak Başakşehir'in yolunu tutan 23 yaşındaki sol bek için teknik heyetin raporu netleşti.
Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında sol bek rotasyonunda Kazımcan Karataş'a geniş kadro içinde yer açmakta zorlandığı belirtildi. Bu nedenle genç futbolcunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması kararı verildi.
TAKAST YA DA SATIŞ GÜNDEMDE
Galatasaray yönetiminin Kazımcan için iki farklı formül üzerinde durduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu ilgilendiği transferlerde takas hamlesi olarak kullanabilir. Diğer seçenek ise uygun bir teklif gelmesi halinde Kazımcan'ın bonservisiyle gönderilmesi.
Kazımcan Karataş'ın Galatasaray ile sözleşmesi devam ederken, oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
2025/26 SEZONU PERFORMANSI
Kazımcan Karataş, 2025/26 Süper Lig sezonunda 19 maçta görev aldı. Genç sol bek bu süreçte gol sevinci yaşayamazken 3 asist yaptı. Toplam 1.139 dakika sahada kalan Kazımcan, sezonu 5 sarı kartla tamamladı.
Sarı-kırmızılılarda geride kalan sezonda zaman zaman forma şansı bulan ve devre arasında kiralık olarak Başakşehir'in yolunu tutan 23 yaşındaki sol bek için teknik heyetin raporu netleşti.
Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında sol bek rotasyonunda Kazımcan Karataş'a geniş kadro içinde yer açmakta zorlandığı belirtildi. Bu nedenle genç futbolcunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması kararı verildi.
TAKAST YA DA SATIŞ GÜNDEMDE
Galatasaray yönetiminin Kazımcan için iki farklı formül üzerinde durduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu ilgilendiği transferlerde takas hamlesi olarak kullanabilir. Diğer seçenek ise uygun bir teklif gelmesi halinde Kazımcan'ın bonservisiyle gönderilmesi.
Kazımcan Karataş'ın Galatasaray ile sözleşmesi devam ederken, oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
2025/26 SEZONU PERFORMANSI
Kazımcan Karataş, 2025/26 Süper Lig sezonunda 19 maçta görev aldı. Genç sol bek bu süreçte gol sevinci yaşayamazken 3 asist yaptı. Toplam 1.139 dakika sahada kalan Kazımcan, sezonu 5 sarı kartla tamamladı.