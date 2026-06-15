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Rick Brunson'dan sürpriz Knicks GOAT'u tercihi: "Oğlum değil, Patrick Ewing"

Jalen Brunson'ın babası Rick Brunson, oğlunun New York Knicks tarihinin en büyük oyuncusu olduğu görüşüne katılmadığını belirterek bu unvan için efsane pivot Patrick Ewing'i işaret etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 12:17 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Rick Brunson'dan sürpriz Knicks GOAT'u tercihi: 'Oğlum değil, Patrick Ewing'
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Jalen Brunson'ın babası Rick Brunson, oğlunun New York Knicks tarihinin en büyük oyuncusu olduğu görüşüne katılmadığını belirterek bu unvan için efsane pivot Patrick Ewing'i işaret etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York Knicks'in cumartesi gecesi San Antonio Spurs'ü beş maçlık seride mağlup ederek NBA şampiyonluğunu kazanmasının ardından, takım tarihinin en büyük oyuncusunun kim olduğu yönündeki tartışmalar yeniden alevlendi. Birçok taraftar, Knicks'i 50 yılı aşkın süren şampiyonluk hasretinden kurtaran ve Finaller MVP'si ödülünü kazanan Jalen Brunson'ın artık kulüp tarihinin en büyük oyuncusu olduğunu savunmaya başladı. Ancak Rick Brunson bu görüşe katılmıyor. Inside the NBA programında 5. maçın ardından konuşan Rick Brunson, Knicks tarihinin en büyük oyuncusunun hâlâ Patrick Ewing olduğunu söyledi. "Bu tartışmayı burada bitireceğim. Oğluma saygısızlık etmek istemem, onu çok seviyorum. Ama benim izlediğim en büyük Knicks oyuncusu Patrick Ewing'dir." Bununla birlikte Jalen Brunson'ın şampiyonluk yolculuğu, onu Knicks forması giymiş en büyük oyuncular arasına şimdiden yerleştirmiş durumda. Brunson, NBA Finalleri MVP'si ödülünü kazanan ikinci Knicks oyuncusu oldu. Daha önce bu başarıya yalnızca, New York'u 1970 ve 1973 yıllarında şampiyonluğa taşıyan Willis Reed ulaşmıştı. Yıldız oyun kurucu, San Antonio Spurs'e karşı oynanan final serisini 32.6 sayı, 4.6 asist ve 4.2 ribaund ortalamalarıyla tamamlayarak MVP ödülüne uzandı. Şampiyonluğu getiren 5. maçta ise Brunson adeta tarih yazdı. Yıldız oyuncu, 27 şutta 14 isabet bularak 45 sayı üretti ve takımını zafere taşıdı. Bu performansla Brunson, NBA tarihinde deplasmanda oynanan ve şampiyonluğu getiren bir maçta 45 veya daha fazla sayı atan ikinci oyuncu oldu. Daha önce bu başarıyı yalnızca Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, 1998 NBA Finalleri'nin Utah Jazz'a karşı oynanan 6. maçında gerçekleştirmişti. Brunson ayrıca başka önemli rekorlara da imza attı. ESPN Insights verilerine göre yıldız oyuncu, Willis Reed'in 1970 NBA Finalleri'nin 3. maçında kırdığı 38 sayılık Knicks final serisi rekorunu geride bıraktı. The Athletic yazarı Law Murray'nin aktardığına göre Brunson, NBA tarihinde ilk turdan seçilmeden Finaller MVP'si ödülünü kazanan beşinci oyuncu oldu. HoopsHype verilerine göre ise Brunson, 1990 yılında ödülü kazanan Isiah Thomas'ın ardından NBA tarihinin en kısa boylu ikinci Finaller MVP'si konumuna geldi. 2026 NBA şampiyonluğunu New York'a kazandırması ve Finaller MVP'si seçilmesi, Brunson'ın mirasını NBA tarihindeki en büyük oyuncular arasına taşırken, birçok kişi tarafından Knicks tarihinin en büyük oyuncusu olarak görülmesini de sağladı.
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