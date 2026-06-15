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FIFA, festivali Filistin-İsrail maçıyla başlatmak istiyor

FIFA, ilk kez düzenlenecek 15 Yaş Altı Futbol Festivali'nin açılışının Filistin ile İsrail arasında oynanacak maçla yapılmasını önerdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 17:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIFA, festivali Filistin-İsrail maçıyla başlatmak istiyor
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FIFA, ilk kez düzenleyeceği 15 Yaş Altı Futbol Festivali'nin açılışını Filistin ile İsrail arasında oynanacak maçla yapmayı önerdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD'de eylül ayına planlanan organizasyon, Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana FIFA müsabakalarından men edilen Rusya dahil 211 üye federasyonunun tamamına açık yapılacak.

INFANTINO'NUN GİRİŞİMİ GÜNDEM OLMUŞTU

FIFA, festivalin Filistin ile İsrail arasındaki açılış maçıyla başlamasını önerirken bu adım FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 30 Nisan'daki yıllık kongrede her iki federasyonun temsilcilerini sahnede el sıkıştırma ve birlikte fotoğraf çektirme girişiminin ardından geldi.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub ve İsrail Futbol Federasyonu Başkan Vekili Basim Şeyh Süleyman, Kanada'nın Vancouver kentindeki kongrede delegelere ayrı ayrı hitap etmiş, başkan Infantino her iki temsilciyi de tekrar sahneye davet ederek bir araya getirmek istemişti.

"BİZ ACI ÇEKİYORUZ"

Racub, "Biz acı çekiyoruz" diyerek Infantino'nun talebini geri çevirmişti. Festivale iki ülkenin de katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

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