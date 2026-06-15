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Deniz Ertaş, Göztepe yolunda

Göztepe, Konyaspor'un 21 yaşındaki başarılı kalecisi Deniz Ertaş'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 12:22 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 13:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Deniz Ertaş, Göztepe yolunda
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Mateusz Lis'in Polonya'ya dönmesiyle birlikte Göztepe'nin kaleci hedefinde Konyaspor'un 21 yaşındaki genç eldiveni Deniz Ertaş bulunuyor.

Başakşehir ve Trabzonspor'un da yakından takip ettiği genç kalecinin, 2. kaleci rolüne sıcak bakmadığı ve 1 numaralı kaleci olarak bir takıma gitmek istediği belirtildi.

TEKLİFLER DİNLENECEK

Deniz Ertaş'ın Konyaspor ile 1 yıl daha mukavelesi bulunuyor. İzmir doğumlu genç kaleciyi bonservissiz kaptırmak istemeyen yeşil-beyazlılar teklifleri dinleyecek.

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