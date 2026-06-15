Deniz Ertaş, Göztepe yolunda

Mateusz Lis'in Polonya'ya dönmesiyle birlikte Göztepe'nin kaleci hedefinde Konyaspor'un 21 yaşındaki genç eldiveni Deniz Ertaş bulunuyor.



Başakşehir ve Trabzonspor'un da yakından takip ettiği genç kalecinin, 2. kaleci rolüne sıcak bakmadığı ve 1 numaralı kaleci olarak bir takıma gitmek istediği belirtildi.



TEKLİFLER DİNLENECEK



Deniz Ertaş'ın Konyaspor ile 1 yıl daha mukavelesi bulunuyor. İzmir doğumlu genç kaleciyi bonservissiz kaptırmak istemeyen yeşil-beyazlılar teklifleri dinleyecek.



