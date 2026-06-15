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Sakarya 'UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı

Avrupa Şampiyonası'nın ardından UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapan Sakarya, bir hafta boyunca bisiklet sporunun merkezi oldu. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen organizasyonda 13 ülkeden 50 sporcu mücadele ederken, yarışların ardından gösteriler ve konser gerçekleştirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 15:22 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 15:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Sakarya 'UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası'nın Sakarya etabı gerçekleştirildi. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen yarışları çok sayıda sporsever takip etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Rampalar, köprüler, dik tırmanışlar, sert inişler ve keskin virajlardan oluşan yaklaşık 1 kilometrelik parkurda pedal basan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele verdi. Dört etaptan oluşan ve yaklaşık iki ay sürecek Dünya Kupası'nın Sakarya ayağında kadınlarda Ukraynalı Mariia Sukhopalova, erkeklerde ise Slovenyalı Jakob Klemencic birinci oldu. Kadınlarda Alman Marion Fromberger ikinci, Hollandalı Didi de Vries üçüncü sırayı alırken, erkeklerde Avusturyalı Theo Hauser ikinci, Romanyalı Szakacs Mate ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Asbaşkanı Yusuf Alperen Ayar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın son bir haftada uluslararası iki önemli organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını belirterek, "Sakarya olarak daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapıya ve organizasyon kabiliyetine sahip olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Bundan sonra da bu tür organizasyonları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

GECENİN KAPANIŞ PROGRAMI

Yarışların ardından moto akrobasi sporcusu Birkan Polat'ın gösterisi ve halk oyunları ekibinin performansı gerçekleşti. Gecenin finalinde ise Şarkıcı Fettah Can sahne aldı.

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