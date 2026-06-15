İspanya'da perde kapandı: Avrupa Triatlon Şampiyonası tamamlandı

Avrupa triatlonunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Avrupa Triatlon Şampiyonası, İspanya'da gerçekleştirilen son gün yarışlarıyla birlikte sona erdi. Tarragona kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda, Avrupa'nın önde gelen triatletleri podyum mücadelesi verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
ELİT ERKEKLERDE ZAFER İNGİLTERE'YE GİTTİ
Büyük bir çekişmeye sahne olan elit erkekler kategorisindeki yarışlarda İngiliz sporcu Oliver Conway, rakiplerini geride bırakarak birinci sırayı elde etti ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu kategoride Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Gültigin Er yarışı 38. sırada tamamlarken, parkura çıkan bir diğer milli atlet Enes Kızılcık ise organizasyonu 44. sırada bitirdi.
PARATRİATLETLER PARKURDA MÜCADELE ETTİ
Şampiyona kapsamında düzenlenen paratriatlon müsabakalarında da milli sporcular ay-yıldızlı formayla kulvarda yer aldı. PTS5 kategorisinde Türkiye adına yarışan paratriatlet Uğurcan Özer, şanssız bir süreç yaşayarak yarışı tamamlayamadı.
PTS4 kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Kübra Dere, sergilediği performansla organizasyonu 6. sırada tamamlama başarısı gösterdi. Aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Tahir Erdemir ise şampiyonayı 9. sırada bitirerek organizasyonu tamamlamış oldu.
ELİT ERKEKLERDE ZAFER İNGİLTERE'YE GİTTİ
Büyük bir çekişmeye sahne olan elit erkekler kategorisindeki yarışlarda İngiliz sporcu Oliver Conway, rakiplerini geride bırakarak birinci sırayı elde etti ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu kategoride Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Gültigin Er yarışı 38. sırada tamamlarken, parkura çıkan bir diğer milli atlet Enes Kızılcık ise organizasyonu 44. sırada bitirdi.
PARATRİATLETLER PARKURDA MÜCADELE ETTİ
Şampiyona kapsamında düzenlenen paratriatlon müsabakalarında da milli sporcular ay-yıldızlı formayla kulvarda yer aldı. PTS5 kategorisinde Türkiye adına yarışan paratriatlet Uğurcan Özer, şanssız bir süreç yaşayarak yarışı tamamlayamadı.
PTS4 kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Kübra Dere, sergilediği performansla organizasyonu 6. sırada tamamlama başarısı gösterdi. Aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Tahir Erdemir ise şampiyonayı 9. sırada bitirerek organizasyonu tamamlamış oldu.