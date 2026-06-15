15 Haziran
İspanya-Cape Verde
19:00
15 Haziran
Belçika-Mısır
22:00
16 Haziran
Suudi Arabistan-Uruguay
01:00
16 Haziran
İran-Yeni Zelanda
04:00
15 Haziran
SJK Akatemia-Haka
18:30
16 Haziran
Criciuma-Ceara
03:00
15 Haziran
GIF Sundsvall-Oesters IF
20:00
15 Haziran
IFK Norrkoeping-Varbergs BoIS FC
20:05

İspanya'da perde kapandı: Avrupa Triatlon Şampiyonası tamamlandı

İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen Avrupa Triatlon Şampiyonası tamamlandı. Elit erkekler kategorisinde İngiliz Oliver Conway'in zirveye çıktığı organizasyonda milli sporcular da farklı kategorilerde mücadele etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 15:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İspanya'da perde kapandı: Avrupa Triatlon Şampiyonası tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Avrupa triatlonunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Avrupa Triatlon Şampiyonası, İspanya'da gerçekleştirilen son gün yarışlarıyla birlikte sona erdi. Tarragona kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda, Avrupa'nın önde gelen triatletleri podyum mücadelesi verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

ELİT ERKEKLERDE ZAFER İNGİLTERE'YE GİTTİ

Büyük bir çekişmeye sahne olan elit erkekler kategorisindeki yarışlarda İngiliz sporcu Oliver Conway, rakiplerini geride bırakarak birinci sırayı elde etti ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu kategoride Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Gültigin Er yarışı 38. sırada tamamlarken, parkura çıkan bir diğer milli atlet Enes Kızılcık ise organizasyonu 44. sırada bitirdi.

PARATRİATLETLER PARKURDA MÜCADELE ETTİ

Şampiyona kapsamında düzenlenen paratriatlon müsabakalarında da milli sporcular ay-yıldızlı formayla kulvarda yer aldı. PTS5 kategorisinde Türkiye adına yarışan paratriatlet Uğurcan Özer, şanssız bir süreç yaşayarak yarışı tamamlayamadı.

PTS4 kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Kübra Dere, sergilediği performansla organizasyonu 6. sırada tamamlama başarısı gösterdi. Aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Tahir Erdemir ise şampiyonayı 9. sırada bitirerek organizasyonu tamamlamış oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.