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15 Haziran
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15 Haziran
GIF Sundsvall-Oesters IF
20:00
15 Haziran
IFK Norrkoeping-Varbergs BoIS FC
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Fenerbahçe'de yerli operasyonu!

Yabancıda 10+4 uygulaması Türklerin kıymetini artırırken, Fenerbahçe hem eldeki yıldızlarını korumak hem de yeni takviyeler için iç pazara yöneldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 13:02
Haber: Türkiye
Fenerbahçe'de yerli operasyonu!
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Lejyoner bolluğu yaşayan Fenerbahçe, yabancı temizliği yaparken, yerli kalitesini artırmak için de düğmeye bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son yıllarda Arda, Ferdi, Yusuf, Mert Hakan gibi ayrılıklarla yerli sayısında düşüş yaşayan sarı lacivertliler, İsmail Yüksek'e satış yasağı koydu. Mert Müldür'e yeni sözleşme imzalatmaya hazırlanan yönetim, Çağlar ve kiralıktan dönen İrfan Can Kahveci'yi de elde tutmayı planlıyor. Cengiz Ünder'le ilgili kararı ise yeni teknik heyet verecek. Yerli operasyonunun diğer ayağı ise alınacak isimler. KOLAY LOKMA YOK Fenerbahçe'nin listesinde ön plana çıkan üç isim yer alıyor. Başakşehir'in golcüsü Bertuğ Yıldırım (23), sarı lacivertli altyapıdan yetişme Göztepe'nin sağ açığı Arda Okan Kurtulan (23) ve transfer piyasasının gözdesi Alanyaspor'un stoperi Ümit Akdağ (22) için girişimler yapılıyor. Bunun dışında Avrupa'da top koşturan gurbetçi gençlerle ilgili kapsamlı bir araştırma da sürdürülüyor. Oyuncular F.Bahçe'nin teklifine sıcak bakıyor ancak tok satıcı rolündeki kulüplerin yüksek talepleri transferi yokuşa sürüyor. BERTUĞ EL YAKIYOR Değişen kurallar yerli oyuncu piyasasında rakamlara tavan yaptırmış durumda. Piyasa değeri 7 milyon avro olan Bertuğ için Başakşehir 15 milyon bonservis istiyor.    
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