Dünya Kupası'nın kalbi Miami'de atıyor!

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MODERN SPOR KOMPLEKSİ

TARAFTARLAR İÇİN FESTİVAL ALANI

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI MIAMI'DE

2026 FIFA Dünya Kupası'nın heyecanı sürerken ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Stadı, turnuvanın en önemli merkezlerinden biri olacak. 65 bin seyirci kapasiteli stat, Dünya Kupası boyunca 4 grup maçı, son 32 turu, çeyrek final ve üçüncülük karşılaşması olmak üzere toplam 7 maça ev sahipliği yapacak.Şehir merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1987 yılında açılan Miami Stadı, 2015-2017 yılları arasında gerçekleştirilen 550 milyon dolarlık yenileme çalışmasıyla modern görünümüne kavuştu.Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden Miami Dolphins'in maçlarını oynadığı stadyum, Formula 1 Miami Grand Prix'si, Miami Açık tenis turnuvası ve Super Bowl gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarına da ev sahipliği yapıyor.Dünya Kupası kapsamında Miami'de kurulacak FIFA Taraftar Festivali de futbolseverleri ağırlayacak.Bayfront Park'ta 13 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında hizmet verecek festival alanında dev ekranlar, canlı müzik etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler yer alacak. Ücretsiz giriş yapılacak organizasyonda taraftarlar, maçları toplu şekilde izleme fırsatı bulacak.Turnuvanın dikkat çeken statlarından biri olan Miami Stadı'nda şu karşılaşmalar oynanacak:Miami Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 7 maç şöyle:16 Haziran:22 Haziran:25 Haziran:28 Haziran:4 Temmuz:12 Temmuz:19 Temmuz: