Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası'nın kalbi Miami'de atıyor!

2026 Dünya Kupası'nın önemli duraklarından biri olacak Miami Stadı, 7 maça ev sahipliği yapacak. ABD'deki 65 bin kapasiteli statta çeyrek final ve üçüncülük karşılaşmaları da oynanacak.

calendar 15 Haziran 2026 13:20 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 13:22
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nın kalbi Miami'de atıyor!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın heyecanı sürerken ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Stadı, turnuvanın en önemli merkezlerinden biri olacak. 65 bin seyirci kapasiteli stat, Dünya Kupası boyunca 4 grup maçı, son 32 turu, çeyrek final ve üçüncülük karşılaşması olmak üzere toplam 7 maça ev sahipliği yapacak.
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Şehir merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1987 yılında açılan Miami Stadı, 2015-2017 yılları arasında gerçekleştirilen 550 milyon dolarlık yenileme çalışmasıyla modern görünümüne kavuştu.

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden Miami Dolphins'in maçlarını oynadığı stadyum, Formula 1 Miami Grand Prix'si, Miami Açık tenis turnuvası ve Super Bowl gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarına da ev sahipliği yapıyor.

TARAFTARLAR İÇİN FESTİVAL ALANI

Dünya Kupası kapsamında Miami'de kurulacak FIFA Taraftar Festivali de futbolseverleri ağırlayacak.

Bayfront Park'ta 13 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında hizmet verecek festival alanında dev ekranlar, canlı müzik etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler yer alacak. Ücretsiz giriş yapılacak organizasyonda taraftarlar, maçları toplu şekilde izleme fırsatı bulacak.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI MIAMI'DE

Turnuvanın dikkat çeken statlarından biri olan Miami Stadı'nda şu karşılaşmalar oynanacak:

Miami Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 7 maç şöyle:

16 Haziran: Suudi Arabistan-Uruguay
22 Haziran: Uruguay-Yeşil Burun Adaları
25 Haziran: İskoçya-Brezilya
28 Haziran: Kolombiya-Portekiz
4 Temmuz: Son 32 maçı
12 Temmuz: Çeyrek final
19 Temmuz: Üçüncülük maçı

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DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
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Dünya Kupası'nın kalbi Miami'de atıyor!
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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