Shaq, 'LeBron James mi Kobe Bryant mı' sorusunu yanıtladı

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, geçmiş ve günümüz oyuncularının yer aldığı varsayımsal bir tüm zamanlar draftında ilk sıradan kimi seçeceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kendisine genel menajer olması halinde basketbol tarihindeki herhangi bir oyuncuyu seçebilme şansı verilse kimi tercih edeceği sorulan O'Neal, ilk olarak kendisini seçmek isteyeceğini söyledi. Ancak kendisi dışında bir oyuncu tercih etmesi gerektiğinde, seçim yapmak zorunda kaldığı isimler eski takım arkadaşları LeBron James ve Kobe Bryant oldu. O'Neal tercihini LeBron James'ten yana kullandı. "Muhtemelen LeBron James'i seçerdim. Bunun bir Kobe Bryant kıyaslaması olduğunu biliyorum ama LeBron lige geldiği anda hazırdı," diyen O'Neal sözlerini şöyle sürdürdü: "Kobe'nin o seviyeye ulaşması iki ya da üç yıl aldı. LeBron ise geldiği anda o seviyedeydi. Bu yüzden muhtemelen LeBron'u seçerdim." Bu açıklama, O'Neal'ın hem LeBron James hem de Kobe Bryant ile olan yakın ilişkileri düşünüldüğünde dikkat çekici bulundu. Shaq, kariyerinin son dönemlerinde 2009-10 sezonunda Cleveland Cavaliers formasıyla LeBron James'in takım arkadaşı olmuştu. İkili birlikte yalnızca bir sezon geçirmiş olsa da O'Neal, James'in çok yönlü üstünlüğünü yakından gözlemleme fırsatı buldu. LeBron, o sezon NBA MVP ödülünü kazanmıştı. Öte yandan O'Neal'ın Kobe Bryant ile olan ortaklığı çok daha uzun ve başarılıydı. İkili, 2000'li yılların başında Los Angeles Lakers hanedanlığının yüzü haline geldi ve takımı 2000, 2001 ve 2002 yıllarında üst üste üç NBA şampiyonluğuna taşıdı. Bu süreçte Shaq ligin en baskın oyuncusu konumundayken, Kobe Bryant da NBA'in elit dış oyuncularından biri haline geldi. Birlikte basketbol tarihinin en durdurulamaz ikililerinden biri olarak kabul edilen Shaq ve Kobe, yaşadıkları iniş çıkışlara rağmen NBA tarihine damga vurdu. O'Neal da yıllar boyunca Bryant'ın büyüklüğünü ve rekabetçi karakterini öven açıklamalar yapmaya devam etti.
Shaq, "LeBron James mi Kobe Bryant mı" sorusunu yanıtladı
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, geçmiş ve günümüz oyuncularının yer aldığı varsayımsal bir tüm zamanlar draftında ilk sıradan kimi seçeceğini açıkladı.
SPORX AI BAKIŞI
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Klopp, Nagelsmann'dan özür diledi: "Hala aptalım!"
-
9
Fenerbahçe'de teknik direktör için kritik saatler!
-
8
Cengiz Ünder'den Fenerbahçeli paylaşım!
-
7
Real Madrid'de mutlu son: Cucurella
-
6
Galatasaray'dan yoklama: Raul Asencio
-
5
Udinese'den Galatasaray'a paket teklif: 14 milyon Euro!
-
4
Anderson Talisca'ya iki talip çıktı!
-
3
Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat: Matias Soule iddiası
-
2
Icardi'nin isteğine Özbek'ten cevap: "Burası Galatasaray"
-
1
Galatasaray'ın 40 milyon Euro'luk planı
- 13:33 Anadolu Efes'te ayrılık
- 13:20 Dünya Kupası'nın kalbi Miami'de atıyor!
- 13:18 Rangers, Vaclav Cerny için transfer ateşini yaktı!
- 13:02 Fenerbahçe'de yerli operasyonu!
- 13:00 AC Milan'da yeni dönem: Ruben Amorim
- 12:51 Yazarlar yenilgiyi yorumladı: "Enseyi karartmayalım"
- 12:44 Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo yarışı!
- 12:34 Lakers'ın Austin Reaves ile yeniden sözleşme imzalaması bekleniyor
- 12:34 Shaq, "LeBron James mi Kobe Bryant mı" sorusunu yanıtladı
- 12:32 "Celtics geçen hafta Bucks'a Giannis için resmi teklif yaptı" iddiası!
- 12:32 Millilerimiz VLN'in ilk etabını 11. sırada bitirdi
- 12:31 Kasımpaşa'dan savunmaya Matei İlie takviyesi!
- 12:22 Deniz Ertaş, Göztepe yolunda
- 12:17 Rick Brunson'dan sürpriz Knicks GOAT'u tercihi: "Oğlum değil, Patrick Ewing"
- 12:16 Brunson: "113 milyon dolardan vazgeçmeme yüzde 100 değdi"
- 12:14 Udinese'den Galatasaray'a paket teklif: 14 milyon Euro!
- 12:07 Real Madrid'de mutlu son: Cucurella
- 12:02 Galatasaray, MANU ile pazarlıkta; hedef Ugarte
- 12:00 Fenerbahçe'den Adeyemi freni
- 12:00 Olaigbe, Basel'in yolunu tuttu!
- 11:54 Trabzon'un gözü Zhegrova'da
- 11:50 Monaco'dan genç sol bek: Italiano'nun listesindeki yıldız ortaya çıktı
- 11:46 ABD'nin en gürültülü stadı 2026 Dünya Kupası'na hazır!
- 11:45 Okan Buruk'tan ayrılık izni çıktı
- 11:37 Galatasaray'da yeni aday: Nicolo Tresoldi
- 11:30 ABD'den Dünya Kupası'nda bir ilk
- 11:25 Khyri Thomas yeniden Aliağa Petkimspor'da
- 11:09 Beşiktaş'ta Necip Uysal devri sona eriyor! Uysal'dan jübile kararı!
- 11:03 Trabzonspor'un yıldızına Fulham kancası!
- 10:48 Beyaz Saray'da sıradışı UFC gecesi!
- 10:46 Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na 3 ülkeden teklif!
- 10:41 Oulai için yeni Dünya Kupası formülü!
- 10:34 Galatasaray'ın 40 milyon Euro'luk planı
- 10:24 Torino'da üçlü zirve: Beşiktaş, Juventus'un 3 yıldızı için masada
- 10:23 Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay sürprizi!
- 10:12 Galatasaray'dan yoklama: Raul Asencio
- 09:55 ABD'den İran'a vize engeli
- 09:49 Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda 15 madalya umudu!
- 09:47 Beşiktaş'ta orta saha operasyonu: Ndidi'nin yerine Mandragora
- 09:40 Anderson Talisca'ya iki talip çıktı!
- 09:36 Dünya Kupası'nda 16 Haziran programı: 3 maç var!
- 09:06 Beşiktaş'ın yeni hedefi Marsilyalı Pierre-Emile Höjbjerg
- 08:51 Fenerbahçe'de teknik direktör için kritik saatler!
- 08:47 Galatasaray'a transferde dev rakipler!
- 08:37 Beşiktaş transferde rotayı İtalya'ya çevirdi
- 08:34 Fenerbahçe'de transfer için kritik hafta!
- 08:27 Icardi'nin isteğine Özbek'ten cevap: "Burası Galatasaray"
- 07:00 İsveç'ten beş gollü net galibiyet!
- 05:35 Marcelo Bielsa'dan İspanya Milli Takımı için itiraf!
- 04:58 İran Milli Takımı'na Los Angeles'ta protesto!
- 04:28 Mehdi Taremi: "Sadece İranlılar değil, hakemler de etkilendi"
- 04:21 Emir Kalenuyi: "Biz politikacı değiliz!"
- 04:04 Singo asist yaptı, Fildişi Sahili, Ekvador'u son nefeste yıktı!
- 03:15 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN final serisinde 2. randevu!
- 02:53 Klopp, Nagelsmann'dan özür diledi: "Hala aptalım!"
- 02:24 Van Dijk: "Duran toptan gol yemek can sıkıcı"
- 02:11 Ronald Koeman'dan Japonya övgüsü!
- 01:28 Fatih Terim: "Ay, güneş ve gerçek çıkar!"
- 00:58 Hollanda iki kez öne geçti, Japonya pes etmedi
- 00:32 UEFA Başkanı Ceferin'in "ilgisiz maç" yorumuna 13 ülkeden tepki
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL