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Shaq, "LeBron James mi Kobe Bryant mı" sorusunu yanıtladı

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, geçmiş ve günümüz oyuncularının yer aldığı varsayımsal bir tüm zamanlar draftında ilk sıradan kimi seçeceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 12:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Shaq, 'LeBron James mi Kobe Bryant mı' sorusunu yanıtladı
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NBA efsanesi Shaquille O'Neal, geçmiş ve günümüz oyuncularının yer aldığı varsayımsal bir tüm zamanlar draftında ilk sıradan kimi seçeceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kendisine genel menajer olması halinde basketbol tarihindeki herhangi bir oyuncuyu seçebilme şansı verilse kimi tercih edeceği sorulan O'Neal, ilk olarak kendisini seçmek isteyeceğini söyledi. Ancak kendisi dışında bir oyuncu tercih etmesi gerektiğinde, seçim yapmak zorunda kaldığı isimler eski takım arkadaşları LeBron James ve Kobe Bryant oldu. O'Neal tercihini LeBron James'ten yana kullandı. "Muhtemelen LeBron James'i seçerdim. Bunun bir Kobe Bryant kıyaslaması olduğunu biliyorum ama LeBron lige geldiği anda hazırdı," diyen O'Neal sözlerini şöyle sürdürdü: "Kobe'nin o seviyeye ulaşması iki ya da üç yıl aldı. LeBron ise geldiği anda o seviyedeydi. Bu yüzden muhtemelen LeBron'u seçerdim." Bu açıklama, O'Neal'ın hem LeBron James hem de Kobe Bryant ile olan yakın ilişkileri düşünüldüğünde dikkat çekici bulundu. Shaq, kariyerinin son dönemlerinde 2009-10 sezonunda Cleveland Cavaliers formasıyla LeBron James'in takım arkadaşı olmuştu. İkili birlikte yalnızca bir sezon geçirmiş olsa da O'Neal, James'in çok yönlü üstünlüğünü yakından gözlemleme fırsatı buldu. LeBron, o sezon NBA MVP ödülünü kazanmıştı. Öte yandan O'Neal'ın Kobe Bryant ile olan ortaklığı çok daha uzun ve başarılıydı. İkili, 2000'li yılların başında Los Angeles Lakers hanedanlığının yüzü haline geldi ve takımı 2000, 2001 ve 2002 yıllarında üst üste üç NBA şampiyonluğuna taşıdı. Bu süreçte Shaq ligin en baskın oyuncusu konumundayken, Kobe Bryant da NBA'in elit dış oyuncularından biri haline geldi. Birlikte basketbol tarihinin en durdurulamaz ikililerinden biri olarak kabul edilen Shaq ve Kobe, yaşadıkları iniş çıkışlara rağmen NBA tarihine damga vurdu. O'Neal da yıllar boyunca Bryant'ın büyüklüğünü ve rekabetçi karakterini öven açıklamalar yapmaya devam etti.
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