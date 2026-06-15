Mavericks'te yeni başantrenör arayışı sürüyor, 5 aday öne çıktı

Dallas Mavericks'in, Jason Kidd ile yollarını ayırmasının ardından yeni başantrenör arayışını sürdürdüğü ve süreçte öne çıkan beş adayın belirlendiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Dallas yönetimi hafta sonu boyunca görüşmelerine devam ederken, aday listesinde Minnesota Timberwolves yardımcı antrenörü Micah Nori, Houston Rockets yardımcı antrenörü Royal Ivey, Toronto Raptors yardımcı antrenörü Jama Mahlalela, Boston Celtics yardımcı antrenörü Tony Dobbins ve daha önce Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks ile Portland Trail Blazers'ı çalıştıran Terry Stotts yer alıyor.
Stein, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Mavericks'in teknik adam arayışında ilerleme kaydettiği belirtiliyor ve görüşmeler hafta sonu boyunca devam ediyor. Şu ana kadar bilinen adaylar arasında Nori, Houston'dan Royal Ivey, Toronto'dan Jama Mahlalela, Boston'dan Tony Dobbins ve eski Hawks, Bucks ve Blazers başantrenörü Terry Stotts bulunuyor."
Haberde ayrıca Dallas'ın, Michigan Üniversitesi Başantrenörü Dusty May ve Duke Üniversitesi Başantrenörü Jon Scheyer ile ilgili ilk ilgisinin keşif aşamasının ötesine geçmediği aktarıldı.
Avrupa ve kadın basketbolundan adaylar da değerlendirilebilir
Daha önce çıkan haberlerde Mavericks'in yalnızca NBA çevresindeki isimlerle sınırlı kalmayabileceği ve Avrupa basketbolu ile kadın basketbolundan adayları da değerlendirebileceği öne sürülmüştü.
The Stein Line'ın haberine göre Mavericks Başkanı Masai Ujiri'nin, Toronto Raptors'ta görev yaptığı dönemde uyguladığı yönteme benzer bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor.
Ujiri, 2022-23 sezonunun ardından Nick Nurse ile yollarını ayırmış ve daha sonra Darko Rajaković'i takımın başına getirmişti.
Haberde şu ifadeler yer aldı:
"Koçluk çevrelerinde, Ujiri'nin 2022-23 sezonunun ardından Nick Nurse'ü görevden alıp yerine Darko Rajaković'i getirdiği süreçte olduğu gibi, bu kez de Avrupa ve kadın basketbolundaki seçenekleri değerlendirmesinin beklendiği konuşuluyor. Ujiri bu süreci yeni genel menajer Mike Schmitz ile birlikte yürütüyor."
Dallas neden Jason Kidd ile yollarını ayırdı?
Mavericks geçtiğimiz ay Jason Kidd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurarak NBA kamuoyunu şaşırtmıştı.
Sports Illustrated yazarı Chris Mannix'e göre bu kararın arkasındaki temel nedenlerden biri, organizasyon içerisinde oluşabilecek olası bir güç mücadelesini önlemek olabilir.
Mannix konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Jason Kidd'in görevine son verilmesinin en olası nedeni, ileride yaşanabilecek bir güç çatışmasını önlemekti. Sports Illustrated'ın daha önce bildirdiği gibi Kidd, kulübün basketbol operasyonlarının başına geçmek istiyordu."
"Kidd'in özellikle takım sahibi temsilcisi Patrick Dumont üzerinde etkisi bulunuyordu. Ayrıca Dallas'ın yeni yüzü Cooper Flagg ve All-Star oyun kurucu Kyrie Irving tarafından da destekleniyordu."
Mannix sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Masai Ujiri, Kidd ile yollarını ayırarak ileride büyüme ihtimali olan bir sorunu daha ortaya çıkmadan ortadan kaldırdığına inanıyor olabilir."
Dallas Mavericks'te yeni başantrenör arayışı şimdilik devam ederken, kulüp yönetiminin NBA yardımcı antrenörleri, tecrübeli başantrenörler ve sıra dışı seçenekler arasında değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.
NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Dallas yönetimi hafta sonu boyunca görüşmelerine devam ederken, aday listesinde Minnesota Timberwolves yardımcı antrenörü Micah Nori, Houston Rockets yardımcı antrenörü Royal Ivey, Toronto Raptors yardımcı antrenörü Jama Mahlalela, Boston Celtics yardımcı antrenörü Tony Dobbins ve daha önce Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks ile Portland Trail Blazers'ı çalıştıran Terry Stotts yer alıyor.
Stein, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Mavericks'in teknik adam arayışında ilerleme kaydettiği belirtiliyor ve görüşmeler hafta sonu boyunca devam ediyor. Şu ana kadar bilinen adaylar arasında Nori, Houston'dan Royal Ivey, Toronto'dan Jama Mahlalela, Boston'dan Tony Dobbins ve eski Hawks, Bucks ve Blazers başantrenörü Terry Stotts bulunuyor."
Haberde ayrıca Dallas'ın, Michigan Üniversitesi Başantrenörü Dusty May ve Duke Üniversitesi Başantrenörü Jon Scheyer ile ilgili ilk ilgisinin keşif aşamasının ötesine geçmediği aktarıldı.
Avrupa ve kadın basketbolundan adaylar da değerlendirilebilir
Daha önce çıkan haberlerde Mavericks'in yalnızca NBA çevresindeki isimlerle sınırlı kalmayabileceği ve Avrupa basketbolu ile kadın basketbolundan adayları da değerlendirebileceği öne sürülmüştü.
The Stein Line'ın haberine göre Mavericks Başkanı Masai Ujiri'nin, Toronto Raptors'ta görev yaptığı dönemde uyguladığı yönteme benzer bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor.
Ujiri, 2022-23 sezonunun ardından Nick Nurse ile yollarını ayırmış ve daha sonra Darko Rajaković'i takımın başına getirmişti.
Haberde şu ifadeler yer aldı:
"Koçluk çevrelerinde, Ujiri'nin 2022-23 sezonunun ardından Nick Nurse'ü görevden alıp yerine Darko Rajaković'i getirdiği süreçte olduğu gibi, bu kez de Avrupa ve kadın basketbolundaki seçenekleri değerlendirmesinin beklendiği konuşuluyor. Ujiri bu süreci yeni genel menajer Mike Schmitz ile birlikte yürütüyor."
Dallas neden Jason Kidd ile yollarını ayırdı?
Mavericks geçtiğimiz ay Jason Kidd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurarak NBA kamuoyunu şaşırtmıştı.
Sports Illustrated yazarı Chris Mannix'e göre bu kararın arkasındaki temel nedenlerden biri, organizasyon içerisinde oluşabilecek olası bir güç mücadelesini önlemek olabilir.
Mannix konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Jason Kidd'in görevine son verilmesinin en olası nedeni, ileride yaşanabilecek bir güç çatışmasını önlemekti. Sports Illustrated'ın daha önce bildirdiği gibi Kidd, kulübün basketbol operasyonlarının başına geçmek istiyordu."
"Kidd'in özellikle takım sahibi temsilcisi Patrick Dumont üzerinde etkisi bulunuyordu. Ayrıca Dallas'ın yeni yüzü Cooper Flagg ve All-Star oyun kurucu Kyrie Irving tarafından da destekleniyordu."
Mannix sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Masai Ujiri, Kidd ile yollarını ayırarak ileride büyüme ihtimali olan bir sorunu daha ortaya çıkmadan ortadan kaldırdığına inanıyor olabilir."
Dallas Mavericks'te yeni başantrenör arayışı şimdilik devam ederken, kulüp yönetiminin NBA yardımcı antrenörleri, tecrübeli başantrenörler ve sıra dışı seçenekler arasında değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.