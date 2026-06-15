Denver Nuggets'ın, genç oyuncusu Peyton Watson ile yeni sözleşme imzalayabilmek için maaş bütçesinde yer açmaya çalıştığı ve bu doğrultuda kadrosundaki bazı oyuncularla ilgili takas seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takımların en fazla ilgi gösterdiği ismin tecrübeli forvet Aaron Gordon olduğu belirtilirken, Nuggets yönetiminin asıl tercihinin Christian Braun'u takasta kullanmak olduğu ifade edildi. Gordon'ın önümüzdeki sezon için 31.9 milyon dolar kazanacağı ve 2028-29 sezonunun sonuna kadar toplam 71.5 milyon dolarlık garanti ücretinin bulunduğu kaydedildi. Deneyimli oyuncunun sözleşmesinin son yılında ise oyuncu opsiyonu bulunuyor. Öte yandan Christian Braun, geçtiğimiz yaz imzaladığı 5 yıllık ve 125 milyon dolar değerindeki yeni kontratının ilk sezonuna girmeye hazırlanıyor. Denver, 2026-27 sezonunda Braun'a 21.5 milyon dolar ödeme yapacak. Mevcut kadronun korunması halinde Nuggets'ın NBA'in ikinci vergi eşiğinin yaklaşık 8 milyon dolar üzerinde yer aldığı belirtiliyor. Kulübün, maaş yükünü azaltmak amacıyla Jonas Valanciunas ile yollarını ayırmasının ya da oyuncuyu takas etmesinin beklendiği aktarılırken, buna ek olarak başka maliyet düşürücü hamlelerin de gündemde olduğu ifade edildi. Denver'ın Peyton Watson ile yeniden sözleşme imzalayabilmesi ve lüks vergi yükünü ciddi seviyelere çıkarmadan kadrosunu tamamlayabilmesi için Christian Braun veya geçtiğimiz sezon kadroya katılan Cameron Johnson'ı takas etme ihtimallerini değerlendirmesi bekleniyor.
Nuggets, Gordon'a gelen teklifleri değerlendiriyor; öncelik Braun'u takaslamak
Denver Nuggets'ın, genç oyuncusu Peyton Watson ile yeni sözleşme imzalayabilmek için maaş bütçesinde yer açmaya çalıştığı ve bu doğrultuda kadrosundaki bazı oyuncularla ilgili takas seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.
SPORX AI BAKIŞI
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
AC Milan'da yeni dönem: Ruben Amorim
-
9
Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat: Matias Soule iddiası
-
8
Fenerbahçe'de teknik direktör için kritik saatler!
-
7
Galatasaray'dan yoklama: Raul Asencio
-
6
Icardi'nin isteğine Özbek'ten cevap: "Burası Galatasaray"
-
5
Anderson Talisca'ya iki talip çıktı!
-
4
Galatasaray'ın 40 milyon Euro'luk planı
-
3
Fenerbahçe'den Adeyemi freni
-
2
Real Madrid'de mutlu son: Cucurella
-
1
Udinese'den Galatasaray'a paket teklif: 14 milyon Euro!
- 15:14 Mavericks'te yeni başantrenör arayışı sürüyor, 5 aday öne çıktı
- 15:12 Giannis yarışında Heat önde, Celtics takibini sürdürüyor
- 15:11 Nuggets, Gordon'a gelen teklifleri değerlendiriyor; öncelik Braun'u takaslamak
- 15:05 Milli dalışçılardan tarihi başarı: 14 madalya ve dünya rekoru
- 15:02 Giovanni van Bronckhorst'un yeni takımı belli oldu
- 15:02 Toyota, Le Mans 24 Saat Yarışı'nda 6. zaferini elde etti
- 14:56 Beşiktaş Hentbol Takımı'nda ayrılık!
- 14:40 Atakule'ye A Milli Takım forması asıldı
- 14:36 Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu
- 14:24 Tunus'ta mağlubiyet sonrası hoca ayrılığı!
- 14:18 Ablasını örnek aldı, Türkiye şampiyonu oldu!
- 14:14 Kayserispor, son 12 sezonda 25 kez teknik adam değiştirdi
- 14:13 Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, sahneye çıkıyor
- 13:50 Brezilya'yı durduran Faslı genç yıldızın hikayesi şaşırttı!
- 13:33 Anadolu Efes'te Rolands Smits ile ayrılık
- 13:20 Dünya Kupası'nın kalbi Miami'de atıyor!
- 13:18 Rangers, Vaclav Cerny için transfer ateşini yaktı!
- 13:02 Fenerbahçe'de yerli operasyonu!
- 13:00 AC Milan'da yeni dönem: Ruben Amorim
- 12:51 Yazarlar yenilgiyi yorumladı: "Enseyi karartmayalım"
- 12:44 Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo yarışı!
- 12:34 Lakers'ın Austin Reaves ile yeniden sözleşme imzalaması bekleniyor
- 12:34 Shaq, "LeBron James mi Kobe Bryant mı" sorusunu yanıtladı
- 12:32 "Celtics geçen hafta Bucks'a Giannis için resmi teklif yaptı" iddiası!
- 12:32 Millilerimiz VLN'in ilk etabını 11. sırada bitirdi
- 12:31 Kasımpaşa'dan savunmaya Matei İlie takviyesi!
- 12:22 Deniz Ertaş, Göztepe yolunda
- 12:17 Rick Brunson'dan sürpriz Knicks GOAT'u tercihi: "Oğlum değil, Patrick Ewing"
- 12:16 Brunson: "113 milyon dolardan vazgeçmeme yüzde 100 değdi"
- 12:14 Udinese'den Galatasaray'a paket teklif: 14 milyon Euro!
- 12:07 Real Madrid'de mutlu son: Cucurella
- 12:02 Galatasaray, MANU ile pazarlıkta; hedef Ugarte
- 12:00 Fenerbahçe'den Adeyemi freni
- 12:00 Olaigbe, Basel'in yolunu tuttu!
- 11:54 Trabzon'un gözü Zhegrova'da
- 11:50 Monaco'dan genç sol bek: Italiano'nun listesindeki yıldız ortaya çıktı
- 11:46 ABD'nin en gürültülü stadı 2026 Dünya Kupası'na hazır!
- 11:45 Okan Buruk'tan ayrılık izni çıktı
- 11:37 Galatasaray'da yeni aday: Nicolo Tresoldi
- 11:30 ABD'den Dünya Kupası'nda bir ilk
- 11:25 Khyri Thomas yeniden Aliağa Petkimspor'da
- 11:09 Beşiktaş'ta Necip Uysal devri sona eriyor! Uysal'dan jübile kararı!
- 11:03 Trabzonspor'un yıldızına Fulham kancası!
- 10:48 Beyaz Saray'da sıradışı UFC gecesi!
- 10:46 Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na 3 ülkeden teklif!
- 10:41 Oulai için yeni Dünya Kupası formülü!
- 10:34 Galatasaray'ın 40 milyon Euro'luk planı
- 10:24 Torino'da üçlü zirve: Beşiktaş, Juventus'un 3 yıldızı için masada
- 10:23 Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay sürprizi!
- 10:12 Galatasaray'dan yoklama: Raul Asencio
- 09:55 ABD'den İran'a vize engeli
- 09:49 Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda 15 madalya umudu!
- 09:47 Beşiktaş'ta orta saha operasyonu: Ndidi'nin yerine Mandragora
- 09:40 Anderson Talisca'ya iki talip çıktı!
- 09:36 Dünya Kupası'nda 16 Haziran programı: 3 maç var!
- 09:06 Beşiktaş'ın yeni hedefi Marsilyalı Pierre-Emile Höjbjerg
- 08:51 Fenerbahçe'de teknik direktör için kritik saatler!
- 08:47 Galatasaray'a transferde dev rakipler!
- 08:37 Beşiktaş transferde rotayı İtalya'ya çevirdi
- 08:34 Fenerbahçe'de transfer için kritik hafta!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL