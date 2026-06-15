15 Haziran
İspanya-Cape Verde
19:00
15 Haziran
Belçika-Mısır
22:00
16 Haziran
Suudi Arabistan-Uruguay
01:00
16 Haziran
İran-Yeni Zelanda
04:00
15 Haziran
SJK Akatemia-Haka
18:30
16 Haziran
Criciuma-Ceara
03:00
15 Haziran
GIF Sundsvall-Oesters IF
20:00
15 Haziran
IFK Norrkoeping-Varbergs BoIS FC
20:05

Nuggets, Gordon'a gelen teklifleri değerlendiriyor; öncelik Braun'u takaslamak

Denver Nuggets'ın, genç oyuncusu Peyton Watson ile yeni sözleşme imzalayabilmek için maaş bütçesinde yer açmaya çalıştığı ve bu doğrultuda kadrosundaki bazı oyuncularla ilgili takas seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 15:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nuggets, Gordon'a gelen teklifleri değerlendiriyor; öncelik Braun'u takaslamak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Denver Nuggets'ın, genç oyuncusu Peyton Watson ile yeni sözleşme imzalayabilmek için maaş bütçesinde yer açmaya çalıştığı ve bu doğrultuda kadrosundaki bazı oyuncularla ilgili takas seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takımların en fazla ilgi gösterdiği ismin tecrübeli forvet Aaron Gordon olduğu belirtilirken, Nuggets yönetiminin asıl tercihinin Christian Braun'u takasta kullanmak olduğu ifade edildi. Gordon'ın önümüzdeki sezon için 31.9 milyon dolar kazanacağı ve 2028-29 sezonunun sonuna kadar toplam 71.5 milyon dolarlık garanti ücretinin bulunduğu kaydedildi. Deneyimli oyuncunun sözleşmesinin son yılında ise oyuncu opsiyonu bulunuyor. Öte yandan Christian Braun, geçtiğimiz yaz imzaladığı 5 yıllık ve 125 milyon dolar değerindeki yeni kontratının ilk sezonuna girmeye hazırlanıyor. Denver, 2026-27 sezonunda Braun'a 21.5 milyon dolar ödeme yapacak. Mevcut kadronun korunması halinde Nuggets'ın NBA'in ikinci vergi eşiğinin yaklaşık 8 milyon dolar üzerinde yer aldığı belirtiliyor. Kulübün, maaş yükünü azaltmak amacıyla Jonas Valanciunas ile yollarını ayırmasının ya da oyuncuyu takas etmesinin beklendiği aktarılırken, buna ek olarak başka maliyet düşürücü hamlelerin de gündemde olduğu ifade edildi. Denver'ın Peyton Watson ile yeniden sözleşme imzalayabilmesi ve lüks vergi yükünü ciddi seviyelere çıkarmadan kadrosunu tamamlayabilmesi için Christian Braun veya geçtiğimiz sezon kadroya katılan Cameron Johnson'ı takas etme ihtimallerini değerlendirmesi bekleniyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.