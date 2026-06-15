15 Haziran
İspanya-Cape Verde
0-0DA
15 Haziran
Belçika-Mısır
22:00
16 Haziran
Suudi Arabistan-Uruguay
01:00
16 Haziran
İran-Yeni Zelanda
04:00
15 Haziran
SJK Akatemia-Haka
0-260'
16 Haziran
Criciuma-Ceara
03:00
15 Haziran
GIF Sundsvall-Oesters IF
20:00
15 Haziran
IFK Norrkoeping-Varbergs BoIS FC
20:05

Erkek Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 5'inci oldu

Erkek Golbol Milli Takımı 2026 Dünya Şampiyonası 5.lik maçında Arjantin'i 3-1 yenerek organizasyonu 5. tamamladı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 19:45 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 19:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erkek Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 5'inci oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası'nın beşincilik maçında karşılaştığı Arjantin'e 3-1 yenerek organizasyonu 5'inci tamamladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, beşincilik maçında Arjantin ile mücadele etti.

Rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden milliler, organizasyonu 5'inci tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.