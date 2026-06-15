Panathinaikos'ta Ergin Ataman ile yollar ayrıldı

Evindeki Final Four'a katılamayan ve ezeli rakibi Olympiakos'un şampiyonluğunu seyreden Panathinaikos'ta Başantrenör Ergin Ataman'ın ile yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2023 yılında göreve başlayan ve aynı zamanda A Milli Takımımızın başantrenörlüğünü de yapan Ataman'ın Yunan ekibindeki dönemi bitti.
Yunan ekibinden Ergin Ataman için yayımlanan video mesajında deneyimli koça teşekkür edildi.
ERGİN ATAMAN NE DEMİŞTİ?
Ergin Ataman, sezon içinde yaptığı bir açıklamada 'Bu sezon EuroLeague veya ligi kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım' ifadelerini kullanmıştı.
PANA'DA NE YAPTI?
Ataman yönetiminde Panathinaikos, 1 kez EuroLeague şampiyonluğu ve 1 kez Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Panathinaikos, son olarak EuroLeague play-offlarında Valencia'ya elenmişti.
Yunan ekibinden Ergin Ataman için yayımlanan video mesajında deneyimli koça teşekkür edildi.
Thank you, Ergin! #paobcaktor pic.twitter.com/FDXTWaMicV
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 15, 2026
ERGİN ATAMAN NE DEMİŞTİ?
Ergin Ataman, sezon içinde yaptığı bir açıklamada 'Bu sezon EuroLeague veya ligi kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım' ifadelerini kullanmıştı.
PANA'DA NE YAPTI?
Ataman yönetiminde Panathinaikos, 1 kez EuroLeague şampiyonluğu ve 1 kez Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Panathinaikos, son olarak EuroLeague play-offlarında Valencia'ya elenmişti.