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Panathinaikos'ta Ergin Ataman ile yollar ayrıldı

Panathinaikos, Başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 18:27 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 18:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Panathinaikos'ta Ergin Ataman ile yollar ayrıldı
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Evindeki Final Four'a katılamayan ve ezeli rakibi Olympiakos'un şampiyonluğunu seyreden Panathinaikos'ta Başantrenör Ergin Ataman'ın ile yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2023 yılında göreve başlayan ve aynı zamanda A Milli Takımımızın başantrenörlüğünü de yapan Ataman'ın Yunan ekibindeki dönemi bitti.

Yunan ekibinden Ergin Ataman için yayımlanan video mesajında deneyimli koça teşekkür edildi.


ERGİN ATAMAN NE DEMİŞTİ?

Ergin Ataman, sezon içinde yaptığı bir açıklamada 'Bu sezon EuroLeague veya ligi kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım' ifadelerini kullanmıştı.

PANA'DA NE YAPTI?

Ataman yönetiminde Panathinaikos, 1 kez EuroLeague şampiyonluğu ve 1 kez Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Panathinaikos, son olarak EuroLeague play-offlarında Valencia'ya elenmişti.

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