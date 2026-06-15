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Anderson Talisca'ya iki talip çıktı!

Fenerbahçe'de bu sezon Fenerbahçe'nin en çok gol atan ismi olan Anderson Talisca'ya ülkesi Brezilya'dan iki talip çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 09:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca'ya iki talip çıktı!
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Bu sezon Fenerbahçe'nin en çok gol atan ismi olan Anderson Talisca'ya ülkesi Brezilya'dan iki talip çıktı.

Sambacıya talip olan o kulüplerden biri; Bahia diğeri ise Atletico Mineiro....

Ülke basınından çıkan haberlerde; iki kulübün transfer ciddi olduğu vurgulandı. Fenerbahçe ise Anderson Talisca'yı satmaya sıcak değil.

Fenerbahçe'de bu sezon 45 resmi maça çıkan Talisca, 27 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 



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