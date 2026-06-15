Anderson Talisca'ya iki talip çıktı!

Bu sezon Fenerbahçe'nin en çok gol atan ismi olan Anderson Talisca'ya ülkesi Brezilya'dan iki talip çıktı.
Sambacıya talip olan o kulüplerden biri; Bahia diğeri ise Atletico Mineiro....
Ülke basınından çıkan haberlerde; iki kulübün transfer ciddi olduğu vurgulandı. Fenerbahçe ise Anderson Talisca'yı satmaya sıcak değil.
Fenerbahçe'de bu sezon 45 resmi maça çıkan Talisca, 27 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Sambacıya talip olan o kulüplerden biri; Bahia diğeri ise Atletico Mineiro....
Ülke basınından çıkan haberlerde; iki kulübün transfer ciddi olduğu vurgulandı. Fenerbahçe ise Anderson Talisca'yı satmaya sıcak değil.
Fenerbahçe'de bu sezon 45 resmi maça çıkan Talisca, 27 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.