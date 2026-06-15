Oulai için yeni Dünya Kupası formülü!

Trabzonspor Yönetimi birçok takımın listesinde yer alan Christ Inao Oulai için stratejisini belirledi.
Sezon başında scout ekibinin raporları doğrultusunda kadroya katılan Oulai, kısa sürede takımın en değerli oyuncularından biri haline geldi. Gösterdiği performansla teknik heyetin vazgeçilmez isimlerinden biri olan genç futbolcu, Avrupa transfer piyasasında da dikkatleri üzerine çekti.
LEIPZIG TAKİP EDİYOR
Oulai'yi yakından takip eden kulüpler arasında Leipzig'in öne çıktığı öğrenildi. Bundesliga ekibinin uzun süredir oyuncu hakkında detaylı raporlar hazırladığı ve Trabzonspor ile çeşitli temaslarda bulunduğu belirtildi. Fildişi Sahili ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Oulai'nin performansı, transfer sürecinin en önemli belirleyici unsuru olacak.
DÜNYA KUPASI BEKLENECEK
Bordo-mavili takımda genç oyuncunun uluslararası arenada ortaya koyacağı performansın piyasa değerine etki edeceğini düşünülüyor. Bu nedenle yönetim, transferi sonuçlandırmak yerine oyuncunun turnuvadaki performansını beklemeyi tercih etti. Kulüp içerisinde yapılan değerlendirmelerde, Dünya Kupası'nın ardından Oulai için daha yüksek rakamların konuşulabileceği görüşü ön plana çıkıyor.
Sezon başında scout ekibinin raporları doğrultusunda kadroya katılan Oulai, kısa sürede takımın en değerli oyuncularından biri haline geldi. Gösterdiği performansla teknik heyetin vazgeçilmez isimlerinden biri olan genç futbolcu, Avrupa transfer piyasasında da dikkatleri üzerine çekti.
LEIPZIG TAKİP EDİYOR
Oulai'yi yakından takip eden kulüpler arasında Leipzig'in öne çıktığı öğrenildi. Bundesliga ekibinin uzun süredir oyuncu hakkında detaylı raporlar hazırladığı ve Trabzonspor ile çeşitli temaslarda bulunduğu belirtildi. Fildişi Sahili ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Oulai'nin performansı, transfer sürecinin en önemli belirleyici unsuru olacak.
DÜNYA KUPASI BEKLENECEK
Bordo-mavili takımda genç oyuncunun uluslararası arenada ortaya koyacağı performansın piyasa değerine etki edeceğini düşünülüyor. Bu nedenle yönetim, transferi sonuçlandırmak yerine oyuncunun turnuvadaki performansını beklemeyi tercih etti. Kulüp içerisinde yapılan değerlendirmelerde, Dünya Kupası'nın ardından Oulai için daha yüksek rakamların konuşulabileceği görüşü ön plana çıkıyor.