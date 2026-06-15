Galatasaray'ın 40 milyon Euro'luk planı

Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Mario Lemina'nın önüne geçecek dinamik bir isim arayan Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Torreira'nın yalnız kalması ve eski formunun uzağında kalmasına, Lemina'nın da kas problemleri eklenince bu bölgeye kalıcı bir çözüm bulundu.
İngiltere Premier Lig'de sezonu son sırada tamamlayan ve küme düşen Wolverhampton'da forma giyen Joao Gomes, bir kez daha Galatasaray'da gündeme geldi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için yönetim gözünü kararttı.
HİÇ SAKATLANMADI
Joao Gomes'in ilginç bir özelliği daha dikkat çekiyor. 25 yaşındaki futbolcu bugüne kadar kariyerinde hiç sakatlık geçirmedi. Kart cezası dışında görev verilen bütün maçlarda forma giyen Gomes, tam bir istikrar abidesi olduğunu gösterdi.
GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLÜ
Okan Buruk'un da çok beğendiği isimlerden birisi olan Brezilyalı futbolcu için 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlenmiş durumda...
Sarı-kırmızılılar bu bedeli ödemeye hazırlanırken, futbolcunun kariyerine Championship'te devam etmek istememesi de yönetimin elini güçlendiriyor.
Daha önce Brezilya Milli Takımı formasını da 10 kez sırtına geçiren Gomes, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımı tercih ediyor.
Torreira'nın yalnız kalması ve eski formunun uzağında kalmasına, Lemina'nın da kas problemleri eklenince bu bölgeye kalıcı bir çözüm bulundu.
İngiltere Premier Lig'de sezonu son sırada tamamlayan ve küme düşen Wolverhampton'da forma giyen Joao Gomes, bir kez daha Galatasaray'da gündeme geldi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için yönetim gözünü kararttı.
HİÇ SAKATLANMADI
Joao Gomes'in ilginç bir özelliği daha dikkat çekiyor. 25 yaşındaki futbolcu bugüne kadar kariyerinde hiç sakatlık geçirmedi. Kart cezası dışında görev verilen bütün maçlarda forma giyen Gomes, tam bir istikrar abidesi olduğunu gösterdi.
GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLÜ
Okan Buruk'un da çok beğendiği isimlerden birisi olan Brezilyalı futbolcu için 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlenmiş durumda...
Sarı-kırmızılılar bu bedeli ödemeye hazırlanırken, futbolcunun kariyerine Championship'te devam etmek istememesi de yönetimin elini güçlendiriyor.
Daha önce Brezilya Milli Takımı formasını da 10 kez sırtına geçiren Gomes, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımı tercih ediyor.