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Galatasaray'ın 40 milyon Euro'luk planı

Premier Lig'de küme düşen Wolverhampton'dan ayrılmak isteyen Joao Gomes'i transfer etmeye çalışan Galatasaray, 40 milyon euro'luk bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 10:34
Haber: Takvim, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'ın 40 milyon Euro'luk planı
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Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Mario Lemina'nın önüne geçecek dinamik bir isim arayan Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Torreira'nın yalnız kalması ve eski formunun uzağında kalmasına, Lemina'nın da kas problemleri eklenince bu bölgeye kalıcı bir çözüm bulundu.

İngiltere Premier Lig'de sezonu son sırada tamamlayan ve küme düşen Wolverhampton'da forma giyen Joao Gomes, bir kez daha Galatasaray'da gündeme geldi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için yönetim gözünü kararttı.

HİÇ SAKATLANMADI

Joao Gomes'in ilginç bir özelliği daha dikkat çekiyor. 25 yaşındaki futbolcu bugüne kadar kariyerinde hiç sakatlık geçirmedi. Kart cezası dışında görev verilen bütün maçlarda forma giyen Gomes, tam bir istikrar abidesi olduğunu gösterdi.

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLÜ

Okan Buruk'un da çok beğendiği isimlerden birisi olan Brezilyalı futbolcu için 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlenmiş durumda...

Sarı-kırmızılılar bu bedeli ödemeye hazırlanırken, futbolcunun kariyerine Championship'te devam etmek istememesi de yönetimin elini güçlendiriyor.

Daha önce Brezilya Milli Takımı formasını da 10 kez sırtına geçiren Gomes, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımı tercih ediyor.

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