Galatasaray'a transferde dev rakipler!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçti.
Bir süredir Juventus'un Fransız yıldızını yakından takip eden Galatasaray'a Avrupa'nın iki devi rakip oldu.
İddialara göre Liverpool ve Manchester United da 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer listesine aldı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetiminin oyuncu cephesiyle temaslarını hızlandırdığı öğrenildi.
OKAN BURUK'UN İSTEKLERİNE 'TAM UYUMLU'
Juventus'un içinde bulunduğu mali durumun transferin seyrini değiştirebileceği belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalan İtalyan ekibinin bütçe dengesini sağlamak adına bazı önemli isimlerle yollarını ayırabileceği ifade edilirken, Thuram da satış potansiyeli en yüksek oyuncular arasında gösteriliyor.
Galatasaray yönetiminin bu fırsatı yakından takip ettiği ve transfer şartlarını araştırdığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un orta sahada atletizmi yüksek, top taşıma becerisi güçlü ve iki yönlü oynayabilen bir oyuncu istediği bilinirken, Thuram'ın bu profile tam anlamıyla uyduğu değerlendiriliyor.
GALATASARAY VAZGEÇMEYECEK
Güçlü fiziği, dinamizmi ve geçiş oyunlarındaki etkili performansıyla Avrupa'nın en dikkat çeken orta saha oyuncuları arasında gösterilen Fransız yıldız için Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük kozlarından biri ise Şampiyonlar Ligi olacak.
Galatasaray, Avrupa devleriyle girdiği bu yarışta Devler Ligi faktörünü kullanarak transferi lehine çevirmeyi hedefliyor.
Bir süredir Juventus'un Fransız yıldızını yakından takip eden Galatasaray'a Avrupa'nın iki devi rakip oldu.
İddialara göre Liverpool ve Manchester United da 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer listesine aldı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetiminin oyuncu cephesiyle temaslarını hızlandırdığı öğrenildi.
OKAN BURUK'UN İSTEKLERİNE 'TAM UYUMLU'
Juventus'un içinde bulunduğu mali durumun transferin seyrini değiştirebileceği belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalan İtalyan ekibinin bütçe dengesini sağlamak adına bazı önemli isimlerle yollarını ayırabileceği ifade edilirken, Thuram da satış potansiyeli en yüksek oyuncular arasında gösteriliyor.
Galatasaray yönetiminin bu fırsatı yakından takip ettiği ve transfer şartlarını araştırdığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un orta sahada atletizmi yüksek, top taşıma becerisi güçlü ve iki yönlü oynayabilen bir oyuncu istediği bilinirken, Thuram'ın bu profile tam anlamıyla uyduğu değerlendiriliyor.
GALATASARAY VAZGEÇMEYECEK
Güçlü fiziği, dinamizmi ve geçiş oyunlarındaki etkili performansıyla Avrupa'nın en dikkat çeken orta saha oyuncuları arasında gösterilen Fransız yıldız için Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük kozlarından biri ise Şampiyonlar Ligi olacak.
Galatasaray, Avrupa devleriyle girdiği bu yarışta Devler Ligi faktörünü kullanarak transferi lehine çevirmeyi hedefliyor.