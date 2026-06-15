Galatasaray, MANU ile pazarlıkta; hedef Ugarte

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın transfer komitesinin belirlediği isimler arasında Manchester United forması giyen Manuel Ugarte'nin de yer aldığı öğrenildi.
Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunulduğu ve deneyimli çalıştırıcının transfere olumlu yaklaştığı belirtildi.
MANU, OPSİYONLU KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR
Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılı yönetimin Ugarte için temaslara başlamaya hazırlandığı aktarıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, oyuncunun bonservisiyle ayrılmasına sıcak bakıyor.
Ancak İngiliz ekibinin, transferin gerçekleşmesi adına satın alma zorunluluğu bulunan kiralama formüllerine de kapı aralayabileceklerini ifade edildi.
50 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
50 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan 25 yaşındaki Uruguaylı bu sezon 23 maçta süre buldu ve 915 dakika sahada kaldı.
Sarı-Kırmızılılar'ın transfer komitesinin belirlediği isimler arasında Manchester United forması giyen Manuel Ugarte'nin de yer aldığı öğrenildi.
Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunulduğu ve deneyimli çalıştırıcının transfere olumlu yaklaştığı belirtildi.
MANU, OPSİYONLU KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR
Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılı yönetimin Ugarte için temaslara başlamaya hazırlandığı aktarıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, oyuncunun bonservisiyle ayrılmasına sıcak bakıyor.
Ancak İngiliz ekibinin, transferin gerçekleşmesi adına satın alma zorunluluğu bulunan kiralama formüllerine de kapı aralayabileceklerini ifade edildi.
50 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
50 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan 25 yaşındaki Uruguaylı bu sezon 23 maçta süre buldu ve 915 dakika sahada kaldı.