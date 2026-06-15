14 Haziran
Almanya-Curacao
7-1
14 Haziran
Hollanda-Japonya
2-2
15 Haziran
Fildişi Sahili-Ekvador
1-0
15 Haziran
İsveç-Tunus
5-1
14 Haziran
Malaga-Almeria
0-0

Galatasaray, MANU ile pazarlıkta; hedef Ugarte

Okan Buruk'un onay verdiği Manuel Ugarte için harekete geçen Galatasaray, Manchester United'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 12:02
Haber: Takvim
Galatasaray, MANU ile pazarlıkta; hedef Ugarte
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın transfer komitesinin belirlediği isimler arasında Manchester United forması giyen Manuel Ugarte'nin de yer aldığı öğrenildi.

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunulduğu ve deneyimli çalıştırıcının transfere olumlu yaklaştığı belirtildi.

MANU, OPSİYONLU KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılı yönetimin Ugarte için temaslara başlamaya hazırlandığı aktarıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, oyuncunun bonservisiyle ayrılmasına sıcak bakıyor.

Ancak İngiliz ekibinin, transferin gerçekleşmesi adına satın alma zorunluluğu bulunan kiralama formüllerine de kapı aralayabileceklerini ifade edildi.

50 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

50 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan 25 yaşındaki Uruguaylı bu sezon 23 maçta süre buldu ve 915 dakika sahada kaldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.