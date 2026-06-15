Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

ABD'nin en gürültülü stadı 2026 Dünya Kupası'na hazır!

Kansas City Chiefs'in evi olan ve ABD'nin en gürültülü statlarından biri olarak bilinen Kansas City Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

calendar 15 Haziran 2026 11:46
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
ABD'nin en gürültülü stadı 2026 Dünya Kupası'na hazır!
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ABD'deki "en gürültülü" stadyum olarak bilenen Kansas City Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda biri çeyrek final olmak üzere 6 maça ev sahipliği yapacak. ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuva, 19 Temmuz Pazar günü final maçıyla tamamlanacak.

Kupada toplam 6 maça ev sahipliği yapacak 73 bin kapasiteli Kansas City Stadı'nda bir çeyrek final karşılaşması da oynanacak. Stadyum, sesi fiziksel olarak hapseden, yönlendiren ve doğrudan sahaya yansıtan dik, kase şeklinde bir mimariye sahip.

Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımı Kansas City Chiefs'e ev sahipliği yapan Kansas City Stadı, ülkenin en büyük statlarından biri olarak da dikkati çekiyor.

KANSAS CİTY TURNUVAYA HAZIR

Kansas City, yapılan yatırımlarla Dünya Kupası'na hazır hale getirildi. Missouri ve Kansas nehirlerinin birleştiği noktada yer alan Kansas City, tarihi, caz müziği ve parklarıyla hem kültür hem de doğa meraklıları için önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Kent, aralarında Ulusal I. Dünya Savaşı Müzesi, Nelson-Atkins Sanat Müzesi ve Amerikan Caz Müzesi başta olmak üzere önemli yapılara ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 650 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen Kansas City, 1 milyar doları aşan nehir kıyısı yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleriyle turnuvaya hazırlandı.

ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER YAPILACAK

Kansas City'deki festival alanı da 25 bin taraftarı ağırlayacak. Festival alanında 18 gün boyunca taraftarlara maç izleme imkanı sunulacak, canlı müzik ve kültürel aktiviteler yapılacak.

Girişlerin ücretsiz olacağı festival alanında biletleri bulunmayan taraftarlar, Dünya Kupası atmosferini yaşama imkanı bulacak.

STADYUMDA OYNANACAK MAÇLAR

Kansas City Stadı'nda oynacak maçlar şunlar:

17 Haziran Çarşamba:

J Grubu: 04.00 Arjantin-Cezayir

21 Haziran Pazar:

E Grubu: 03.00 Ekvador-Curaçao

26 Haziran Cuma:

F Grubu: 02.00 Tunus-Hollanda

28 Haziran Pazar:

J Grubu: 05.00 Cezayir-Avusturya

4 Temmuz Cumartesi:

Son 32 turu: 04.30

12 Temmuz Pazar:

Çeyrek final: 04.00

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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