Galatasaray'dan yoklama: Raul Asencio

Galatasaray, savunmada Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
Bir süredir sarı-kırmızılı takımın radarında bulunan Raul Asencio'dan müjdeli haberler geliyor. Real Madrid'de de Başkan Florentino Perez'in seçimi kazanmasının ardından göreve getirdiği teknik direktör Jose Mourinho, takımda düşünmediği isimleri listeledi. Bu futbolculardan birisi de Galatasaray'ın radarındaki Asencio oldu.
KİRALAMA TEKLİFİ
İspanyol devi savunmaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanırken, Asencio için kulübe ulaşacak teklifler değerlendirmeye alınacak. Böylece önemli bir koz eline geçiren sarı-kırmızılılar ilerleyen günlerde Real Madrid ile temaslara başlayacak.
Gözden çıkarıldığı için ilk başta satın alma opsiyonlu kiralama yoluna gidilecek. Real Madrid kabul etmezse bonservisi istenecek.
18 DEVLER LİGİ MAÇINA ÇIKTI
Henüz 23 yaşında olan Asencio, iki senedir Real Madrid A Takımı'nda forma giyiyor.
Bu sürede kendisine fırsat verilen her maçı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan genç oyuncu iki senelik süreçte tam 18 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı.
Bir süredir sarı-kırmızılı takımın radarında bulunan Raul Asencio'dan müjdeli haberler geliyor. Real Madrid'de de Başkan Florentino Perez'in seçimi kazanmasının ardından göreve getirdiği teknik direktör Jose Mourinho, takımda düşünmediği isimleri listeledi. Bu futbolculardan birisi de Galatasaray'ın radarındaki Asencio oldu.
KİRALAMA TEKLİFİ
İspanyol devi savunmaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanırken, Asencio için kulübe ulaşacak teklifler değerlendirmeye alınacak. Böylece önemli bir koz eline geçiren sarı-kırmızılılar ilerleyen günlerde Real Madrid ile temaslara başlayacak.
Gözden çıkarıldığı için ilk başta satın alma opsiyonlu kiralama yoluna gidilecek. Real Madrid kabul etmezse bonservisi istenecek.
18 DEVLER LİGİ MAÇINA ÇIKTI
Henüz 23 yaşında olan Asencio, iki senedir Real Madrid A Takımı'nda forma giyiyor.
Bu sürede kendisine fırsat verilen her maçı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan genç oyuncu iki senelik süreçte tam 18 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı.