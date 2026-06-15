14 Haziran
Almanya-Curacao
7-1
14 Haziran
Hollanda-Japonya
2-2
15 Haziran
Fildişi Sahili-Ekvador
1-0
15 Haziran
İsveç-Tunus
5-1
14 Haziran
Malaga-Almeria
0-0

Galatasaray'dan yoklama: Raul Asencio

Galatasaray'ın bir süredir takip ettiği Real Madrid'in genç stoperi Raul Asencio gözden çıkarıldı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibinin kapısını teklifle çalmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 10:12
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan yoklama: Raul Asencio
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Galatasaray, savunmada Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Bir süredir sarı-kırmızılı takımın radarında bulunan Raul Asencio'dan müjdeli haberler geliyor. Real Madrid'de de Başkan Florentino Perez'in seçimi kazanmasının ardından göreve getirdiği teknik direktör Jose Mourinho, takımda düşünmediği isimleri listeledi. Bu futbolculardan birisi de Galatasaray'ın radarındaki Asencio oldu.

KİRALAMA TEKLİFİ

İspanyol devi savunmaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanırken, Asencio için kulübe ulaşacak teklifler değerlendirmeye alınacak. Böylece önemli bir koz eline geçiren sarı-kırmızılılar ilerleyen günlerde Real Madrid ile temaslara başlayacak.

Gözden çıkarıldığı için ilk başta satın alma opsiyonlu kiralama yoluna gidilecek. Real Madrid kabul etmezse bonservisi istenecek.

18 DEVLER LİGİ MAÇINA ÇIKTI

Henüz 23 yaşında olan Asencio, iki senedir Real Madrid A Takımı'nda forma giyiyor.

Bu sürede kendisine fırsat verilen her maçı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan genç oyuncu iki senelik süreçte tam 18 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.