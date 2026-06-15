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Beşiktaş'ta Necip Uysal devri sona eriyor! Uysal'dan jübile kararı!

Beşiktaş yönetimi, kariyeri boyunca sadece siyah-beyazlı formayı terleten ve geçtiğimiz sezonun devre arasında kadro dışı bırakılan deneyimli oyuncusu Necip Uysal için jübile maçı düzenleme kararı aldı. 35 yaşındaki futbolcunun jübile tarihi önümüzdeki haftalarda netleşecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 11:09
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Necip Uysal devri sona eriyor! Uysal'dan jübile kararı!
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Yeni sezon planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta, kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Necip Uysal hakkında önemli bir karar alındı. Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadro dışı bırakılan deneyimli futbolcuya saha içinde veda etmeye hazırlanıyor.



KARİYERİ BOYUNCA SADECE BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta 2009 yılından bu yana profesyonel olarak görev yapan Necip Uysal, kariyeri boyunca siyah-beyazlı kulüp dışında başka hiçbir takımın formasını giymedi. Kulüp tarihine geçen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezon içerisinde teknik heyet ve yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılmış ve takımdan uzak kalmıştı.



MAÇIN TARİHİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA BELLİ OLACAK

Siyah-beyazlı kurmaylar, uzun yıllar kulübe hizmet eden emektar oyuncu için sezon içerisinde özel bir jübile maçı gerçekleştirilmesi yönünde fikir birliğine vardı. Deneyimli futbolcunun kariyerine yakışır bir vedanın yapılması planlanan mücadelenin kesin tarihi ve detayları hakkındaki kararın ise önümüzdeki haftalarda alınacağı bildirildi.

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