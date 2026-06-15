Fenerbahçe'de transfer için kritik hafta!

Fenerbahçe'de seçimin ardından tek gündem konusu transfer oldu. Seçim öncesinde yaptığı her konuşmada yeni sezon çalışmalarına hazır ve eksiksiz bir kadro ile başlayacaklarının altını çizen Başkan Aziz Yıldırım'ın hafta içinde somut adımlar atması bekleniyor. Sarı-lacivertliler 22 Haziran'da top başı yapacak. O güne kadar Yıldırım ve ekibinin gerekli takviyeleri yapacağı öğrenildi.
GUIRASSY HEDEFİ
Transfer çalışmalarında öncelik golcü ve stoper olacak. Vedat Muriqi ile büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde 2. hedef ise Dortmund'un yıldızı Guirassy... Bu transferdeki en büyük engel ise oyuncuyla el sıkışılmasına rağmen, Bundesliga ekibinin istediği yüksek bonservis. Dortmund yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda yıldız forvet için en az 40 milyon euroluk bir teklif beklediklerini vurgulamıştı. Bugünkü yönetim kurulu toplantısının ardından Yıldırım ve ekibinin Almanya'ya giderek bu rakamı düşürmek için sıkı bir pazarlığa girişeceği bildirildi.
2. DURAK İNGİLTERE
Sarı-lacivertlilerin 2. durağı ise İngiltere olacak. Milan Skriniar'ı hiçbir şekilde satmayı düşünmeyen Fenerbahçe Yönetimi, onun partneri olacak isim için geniş çaplı bir liste hazırlarken, ilk sıraya Manchester City'den Nathan Ake'yi yazmıştı. Harcama limitlerini göz önünde bulundurmak zorunda olan sarı-lacivertli idareciler Ake için de Premier Lig ekibinin yetkilileriyle masaya oturup bonservisinde indirim isteyecek.
OOSTERWOLDE GİTTİ GİDİYOR
Fenerbahçe Yönetimi, bir yandan transfer çalışmalarını yürütürken, bir yandan da sarı-lacivertli oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Jayden Oosterwolde için yeni bir iddia ise İtalya'dan geldi. Corriere della Sera'da yer alan habere göre Teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getiren Bologna'nın Lucimi'nin ayrılığının ardından yerine Oosterwolde'yi alacağı belirtildi.
Sarı-lacivertliler ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile Bologna dışında Roma da ilgileniyor. Bologna ve Roma'nın, Oosterwolde transferi için Fenerbahçe'ye önümüzdeki günlerde teklif yapması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Hollandalı savunma oyuncusu, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 47 maçta1 gol attı ve 1 asist yaptı.
GUIRASSY HEDEFİ
Transfer çalışmalarında öncelik golcü ve stoper olacak. Vedat Muriqi ile büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde 2. hedef ise Dortmund'un yıldızı Guirassy... Bu transferdeki en büyük engel ise oyuncuyla el sıkışılmasına rağmen, Bundesliga ekibinin istediği yüksek bonservis. Dortmund yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda yıldız forvet için en az 40 milyon euroluk bir teklif beklediklerini vurgulamıştı. Bugünkü yönetim kurulu toplantısının ardından Yıldırım ve ekibinin Almanya'ya giderek bu rakamı düşürmek için sıkı bir pazarlığa girişeceği bildirildi.
2. DURAK İNGİLTERE
Sarı-lacivertlilerin 2. durağı ise İngiltere olacak. Milan Skriniar'ı hiçbir şekilde satmayı düşünmeyen Fenerbahçe Yönetimi, onun partneri olacak isim için geniş çaplı bir liste hazırlarken, ilk sıraya Manchester City'den Nathan Ake'yi yazmıştı. Harcama limitlerini göz önünde bulundurmak zorunda olan sarı-lacivertli idareciler Ake için de Premier Lig ekibinin yetkilileriyle masaya oturup bonservisinde indirim isteyecek.
OOSTERWOLDE GİTTİ GİDİYOR
Fenerbahçe Yönetimi, bir yandan transfer çalışmalarını yürütürken, bir yandan da sarı-lacivertli oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Jayden Oosterwolde için yeni bir iddia ise İtalya'dan geldi. Corriere della Sera'da yer alan habere göre Teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getiren Bologna'nın Lucimi'nin ayrılığının ardından yerine Oosterwolde'yi alacağı belirtildi.
Sarı-lacivertliler ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile Bologna dışında Roma da ilgileniyor. Bologna ve Roma'nın, Oosterwolde transferi için Fenerbahçe'ye önümüzdeki günlerde teklif yapması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Hollandalı savunma oyuncusu, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 47 maçta1 gol attı ve 1 asist yaptı.