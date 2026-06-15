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Monaco'dan genç sol bek: Italiano'nun listesindeki yıldız ortaya çıktı

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, sol bek takviyesi için rotasını Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi doğrultusunda Monaco forması giyen 21 yaşındaki Kassoum Ouattara'yı gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 11:50 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 12:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Monaco'dan genç sol bek: Italiano'nun listesindeki yıldız ortaya çıktı
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sol bek pozisyonu için aradığı ismi Fransa Ligue 1'de buldu. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda dinamik ve gelişime açık bir kadro kurma planı çerçevesinde harekete geçti. Yönetim, Monaco forması terleten genç savunma oyuncusu Kassoum Ouattara'yı radarına aldı.



ITALIANO'NUN SCOUT LİSTESİNDE İLK SIRALARDA

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebiyle düğmeye basan siyah-beyazlı kurmaylar, scout listesinin üst sıralarında yer alan 21 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını masaya yatırdı. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Beşiktaş idarecileri, transferi gerçekleştirmek adına kulüp ve menajer düzeyindeki zemin yoklamalarına başladı.

24 MAÇTA 4 ASİSTLİK PERFORMANS

Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden Fransız sol bekin, düzenli olarak forma giyebileceği ve gelişimini sürdürebileceği bir projede yer almaya sıcak baktığı ifade edildi. Geride kalan sezonda Monaco formasıyla 24 resmi karşılaşmada görev yapan genç oyuncu, takımı adına 4 asist üreterek skora katkı sağladı.

Gerek savunmadaki dinamizmi gerekse hücum hattına yaptığı bindirmelerle teknik heyetin beğenisini kazanan Ouattara için Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde Fransa ekibine resmi teklifini sunması bekleniyor.

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