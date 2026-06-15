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Kasımpaşa'dan 5. transfer: Matei İlie

Kasımpaşa, CFR Cluj forması giyen 23 yaşındaki stoper Matei Ilie'yi renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 17:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Kasimpasa.com.tr
Kasımpaşa'dan 5. transfer: Matei İlie
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Kasımpaşa, Rumen stoper Matei Ilie transferini resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, CFR Cluj forması giyen Matei Ilie'nin Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "CFR Cluj forması giyen Matei Ilie, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Matei Ilie'ye hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İLK MİLLİ TAKIM DAVETİNİ ALMIŞTI

23 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz günlerde kariyerinde ilk kez Romanya A Milli Takımı'na davet edilerek dikkatleri üzerine çekmişti. 1.90 metre boyundaki stoper, geride kalan sezonda CFR Cluj formasıyla 31 resmi maçta görev aldı.

SKOR KATKISIYLA ÖNE ÇIKTI

Genç savunmacı, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına toplam 5 gollük katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösterilen Ilie, savunmadaki istikrarlı performansıyla Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti.

YAZ DÖNEMİNİN 5. TRANSFERİ

Genç ve dinamik bir kadro oluşturmayı hedefleyen Kasımpaşa, daha önce yaşları 18 ile 20 arasında değişen dört oyuncuyu renklerine bağlamıştı. Matei Ilie'nin imzasıyla birlikte İstanbul ekibi, yaz transfer dönemindeki beşinci transferini gerçekleştirmiş oldu.

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