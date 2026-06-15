Rangers, Vaclav Cerny için transfer ateşini yaktı!

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta, takımdaki oyuncuların geleceğiyle ilgili hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon başında Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, transfer piyasasının dikkat çeken isimleri arasına girdi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GLASGOW RANGERS ESKİ OYUNCUSU İÇİN HAREKETE GEÇTİ A Spor'un paylaştığı habere göre; İskoçya Premiership'in köklü kulüplerinden Glasgow Rangers, 28 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine ekledi. Kariyerinde daha önce de Rangers forması giymiş olan deneyimli kanat oyuncusu için İskoç kulübünün resmi düzeyde girişimlerde bulunduğu ve transferi bitirmek adına istekli olduğu kaydedildi.
GERİDE KALAN SEZONDA 16 GOLE KATKI YAPTI Beşiktaş formasıyla başarılı bir dönemi geride bırakan Çek futbolcu, hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Geride bıraktığımız sezonda siyah-beyazlı formayla istikrarlı bir görüntü çizen Cerny, çıktığı müsabakalarda 8 gol atıp, 8 de asist üreterek toplamda 16 gole doğrudan katkı sağladı. Skorer performansıyla göz dolduran deneyimli oyuncunun bu formu, eski kulübü Rangers'ın transferde ısrarcı olmasındaki en büyük etken olarak gösteriliyor.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GLASGOW RANGERS ESKİ OYUNCUSU İÇİN HAREKETE GEÇTİ A Spor'un paylaştığı habere göre; İskoçya Premiership'in köklü kulüplerinden Glasgow Rangers, 28 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine ekledi. Kariyerinde daha önce de Rangers forması giymiş olan deneyimli kanat oyuncusu için İskoç kulübünün resmi düzeyde girişimlerde bulunduğu ve transferi bitirmek adına istekli olduğu kaydedildi.
GERİDE KALAN SEZONDA 16 GOLE KATKI YAPTI Beşiktaş formasıyla başarılı bir dönemi geride bırakan Çek futbolcu, hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Geride bıraktığımız sezonda siyah-beyazlı formayla istikrarlı bir görüntü çizen Cerny, çıktığı müsabakalarda 8 gol atıp, 8 de asist üreterek toplamda 16 gole doğrudan katkı sağladı. Skorer performansıyla göz dolduran deneyimli oyuncunun bu formu, eski kulübü Rangers'ın transferde ısrarcı olmasındaki en büyük etken olarak gösteriliyor.