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Rangers, Vaclav Cerny için transfer ateşini yaktı!

Beşiktaş'ın geçen sezon başında kadrosuna kattığı deneyimli kanat oyuncusu Vaclav Cerny için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. İskoçya Premiership ekiplerinden Glasgow Rangers'ın, eski futbolcusunu yeniden renklerine bağlamak adına harekete geçtiği ileri sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 13:18 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 13:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Rangers, Vaclav Cerny için transfer ateşini yaktı!
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Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta, takımdaki oyuncuların geleceğiyle ilgili hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon başında Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, transfer piyasasının dikkat çeken isimleri arasına girdi.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GLASGOW RANGERS ESKİ OYUNCUSU İÇİN HAREKETE GEÇTİ A Spor'un paylaştığı habere göre; İskoçya Premiership'in köklü kulüplerinden Glasgow Rangers, 28 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine ekledi. Kariyerinde daha önce de Rangers forması giymiş olan deneyimli kanat oyuncusu için İskoç kulübünün resmi düzeyde girişimlerde bulunduğu ve transferi bitirmek adına istekli olduğu kaydedildi.

GERİDE KALAN SEZONDA 16 GOLE KATKI YAPTI Beşiktaş formasıyla başarılı bir dönemi geride bırakan Çek futbolcu, hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Geride bıraktığımız sezonda siyah-beyazlı formayla istikrarlı bir görüntü çizen Cerny, çıktığı müsabakalarda 8 gol atıp, 8 de asist üreterek toplamda 16 gole doğrudan katkı sağladı. Skorer performansıyla göz dolduran deneyimli oyuncunun bu formu, eski kulübü Rangers'ın transferde ısrarcı olmasındaki en büyük etken olarak gösteriliyor.
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