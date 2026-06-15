Kızılcık Şerbeti Ece İrtem öldü mü, neden öldü? Ece İrtem filmleri ve TV dizileri

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı olarak hafızalarda yer eden oyuncu Ece İrtem'in vefatı gündeme oturdu. Oyuncunun hayatını kaybettiği haberinin ardından sevenleri ölüm nedeni ve bilinen bir hastalığı olup olmadığına ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun 15 Haziran sabahı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ece İrtem'in kamuoyuna açıklanmış bilinen bir hastalığı bulunmuyordu. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin daha önce herhangi bir rahatsızlık bilgisi paylaşılmamıştı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ece İrtem, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ancak kalp krizine neden olan herhangi bir sağlık sorunu veya geçmiş rahatsızlığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.