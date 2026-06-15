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İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 15 Haziran 2026 17:40 -
Güncelleme Tarihi:
15 Haziran 2026 17:40
İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı canlı izle şifresiz
İspanya - Yeşil Burun Adaları maçını ücretsiz TRT Spor izle | İspanya - Yeşil Burun Adaları maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT Spor'tan canlı izlenebilecek olan İspanya - Yeşil Burun Adaları maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı canlı yayın izleme detayları
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta İspanya ve Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
İSPANYA - YEŞIL BURUN ADALARI MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
İspanya - Yeşil Burun Adaları maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
İSPANYA - YEŞIL BURUN ADALARI MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İSPANYA - YEŞIL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu İspanya, Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek. İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı TRT Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
İSPANYA - YEŞIL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı 15 Haziran Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak mücadele, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
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