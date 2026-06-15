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Udinese'den Galatasaray'a paket teklif: 14 milyon Euro!

Galatasaraylı futbolcular Zaniolo ve Nelsson için Udinese'nin toplam 14 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi

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calendar 15 Haziran 2026 12:14
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Udinese'den Galatasaray'a paket teklif: 14 milyon Euro!
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Udinese, kadrosunu güçlendirmek için rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Serie A ekibinin, Galatasaray forması giyen iki oyuncu Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'u gündemine aldığı öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre İtalyan kulübünün, Sarı-Kırmızılılar'ın gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen Zaniolo ve Nelsson için toplam 14 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı belirtildi.

Udinese'nin, iki futbolcunun transferini bu rakam karşılığında tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.

Galatasaray ile sözleşmeleri 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden Zaniolo ve Nelsson için, görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması ihtimal dahilinde görülüyor.

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