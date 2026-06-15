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Kariyerini askıya almıştı: Rick Karsdorp amatör lig ekibine transfer oldu

Ailesine daha fazla vakit ayırabilmek amacıyla profesyonel futbol kariyerini askıya alan 31 yaşındaki Rick Karsdorp, yeşil sahalara amatör seviyede dönüyor. 2025 yılında PSV'den ayrılan deneyimli bek oyuncusu, yeni sezonda üçüncü lig takımlarından VV Schoonhoven'ın formasını giyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 16:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kariyerini askıya almıştı: Rick Karsdorp amatör lig ekibine transfer oldu
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En üst seviyelerde forma giymesinin ardından profesyonel futbola ara verme kararı alan 31 yaşındaki bek oyuncusu Rick Karsdorp'un yeni adresi belli oldu. Kariyerinde yeni bir sayfa açan deneyimli futbolcu, tercihini amatör ligden yana kullandı. Karsdorp, gelecek sezon gençlik dönemlerinde desteklediği üçüncü lig ekibi VV Schoonhoven için mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

AİLESİ İÇİN KARİYERİNİ ASKIYA ALDI

Geçtiğimiz 2025 yılının yaz aylarında son kulübü PSV'den ayrılan Karsdorp, bu süreçte köklü bir karar alarak profesyonel kariyerine bilinçli bir şekilde ara verdi. Başarılı oyuncunun bu kararı almasındaki temel etkenin ailesi olduğu belirtildi. Karsdorp'un, özellikle otizmli olan altı yaşındaki oğlu Kylian ile daha fazla ilgilenebilmek ve huzur bulmak amacıyla profesyonel seviyeden uzaklaştığı ifade edildi.



HAZIRLIK MAÇLARINDA SAHAYA ÇIKMIŞTI

Yeni takımıyla bağlarını önceden kurmaya başlayan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon içerisinde VV Schoonhoven'ın oynadığı hazırlık maçlarında sahada yer almıştı. Önümüzdeki sezondan itibaren ise Karsdorp, üçüncü ligdeki amatör sahalarda her hafta düzenli olarak futbolseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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