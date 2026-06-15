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Anadolu Efes'te Rolands Smits ile ayrılık

Anadolu Efes, Letonyalı basketbolcu Rolands Smits ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 13:33 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 13:58
Anadolu Efes'te Rolands Smits ile ayrılık
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Letonyalı oyuncu Rolands Smits ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "2024-2025 sezonu başında takımımıza katılan Rolands Smits ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli basketbolcu, 2025-2026 sezonunda 62 maçta forma giydi.

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