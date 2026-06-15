Atakule'ye A Milli Takım forması asıldı

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek için Başkent'in sembol simgelerinden Atakule'ye milli takım forması asıldı.
VNL ÖNCESİ ATAKULE'DEN ANLAMLI DESTEK
Ankara Spor Salonu'nda 17-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek VNL öncesi Çankaya ilçesinde bulunan Atakule, milli takıma destek verdi. Bu kapsamda binaya büyük ebatlarda A Milli Takım forması yerleştirildi.
VNL ÖNCESİ ATAKULE'DEN ANLAMLI DESTEK
Ankara Spor Salonu'nda 17-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek VNL öncesi Çankaya ilçesinde bulunan Atakule, milli takıma destek verdi. Bu kapsamda binaya büyük ebatlarda A Milli Takım forması yerleştirildi.