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Atakule'ye A Milli Takım forması asıldı

2026 FIVB Milletler Ligi öncesinde Ankara'nın simge yapılarından Atakule'ye A Milli Kadın Voleybol Takımı forması asıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 14:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Atakule'ye A Milli Takım forması asıldı
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2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek için Başkent'in sembol simgelerinden Atakule'ye milli takım forması asıldı.

VNL ÖNCESİ ATAKULE'DEN ANLAMLI DESTEK

Ankara Spor Salonu'nda 17-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek VNL öncesi Çankaya ilçesinde bulunan Atakule, milli takıma destek verdi. Bu kapsamda binaya büyük ebatlarda A Milli Takım forması yerleştirildi.

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