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Beşiktaş, Galatasaray Fuzul'u 83-60 mağlup etti

Beşiktaş, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Fuzul'u 83-60 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 16:51 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 17:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, Galatasaray Fuzul'u 83-60 mağlup etti
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş, Galatasaray Fuzul'u 83-60 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 39-34'lük üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede etkili oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, mücadeleden 83-60 galip ayrılarak seride durumu 1-0 yaptı.

İki galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı, yarın yine 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.

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