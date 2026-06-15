Kocaelispor Kulübünde altyapı koordinatörlüğü görevine Murat Tiraki getirildi. Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, altyapı koordinatörlüğü görevi için kulübümüzde futbolculuk ve antrenörlük görevlerini üstlenmiş olan Murat Tiraki ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, Murat Tiraki'ye yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kocaelispor'un altyapısı Murat Tiraki'ye emanet
Kocaelispor, altyapı koordinatörlüğü görevine kulüpte daha önce futbolcu ve antrenör olarak görev yapan Murat Tiraki'yi getirdi.
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