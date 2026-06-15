15 Haziran
İspanya-Cape Verde
19:00
15 Haziran
Belçika-Mısır
22:00
16 Haziran
Suudi Arabistan-Uruguay
01:00
16 Haziran
İran-Yeni Zelanda
04:00
15 Haziran
SJK Akatemia-Haka
18:30
16 Haziran
Criciuma-Ceara
03:00
15 Haziran
GIF Sundsvall-Oesters IF
20:00
15 Haziran
IFK Norrkoeping-Varbergs BoIS FC
20:05

Kocaelispor'un altyapısı Murat Tiraki'ye emanet

Kocaelispor, altyapı koordinatörlüğü görevine kulüpte daha önce futbolcu ve antrenör olarak görev yapan Murat Tiraki'yi getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 16:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'un altyapısı Murat Tiraki'ye emanet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kocaelispor Kulübünde altyapı koordinatörlüğü görevine Murat Tiraki getirildi. Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, altyapı koordinatörlüğü görevi için kulübümüzde futbolculuk ve antrenörlük görevlerini üstlenmiş olan Murat Tiraki ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, Murat Tiraki'ye yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.