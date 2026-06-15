Juventus, Jeremie Boga'yı takımda tuttu

Juventus, geçen sezonun devre arası transfer döneminde Nice'ten kiraladığı Jeremie Boga'yı kalıcı olarak transfer etti.İtalyan ekibi, Boga'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu. Boga, Juventus ile 2029 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.Juventus, Jeremie Boga'nın opsiyonu için Nice'e 4.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren Juventus forması giyen Jeremie Boga, İtalyan ekibinde 17 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.