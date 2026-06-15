15 Haziran
İspanya-Cape Verde
0-0DA
15 Haziran
Belçika-Mısır
22:00
16 Haziran
Suudi Arabistan-Uruguay
01:00
16 Haziran
İran-Yeni Zelanda
04:00
15 Haziran
SJK Akatemia-Haka
0-260'
16 Haziran
Criciuma-Ceara
03:00
15 Haziran
GIF Sundsvall-Oesters IF
20:00
15 Haziran
IFK Norrkoeping-Varbergs BoIS FC
20:05

Juventus, Jeremie Boga'yı takımda tuttu

Juventus, Nice'ten kiraladığı Jeremie Boga'nın satın alma opsiyonunu kullandı ve 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 19:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus, Jeremie Boga'yı takımda tuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Juventus, geçen sezonun devre arası transfer döneminde Nice'ten kiraladığı Jeremie Boga'yı kalıcı olarak transfer etti.

İtalyan ekibi, Boga'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu. Boga, Juventus ile 2029 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Juventus, Jeremie Boga'nın opsiyonu için Nice'e 4.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren Juventus forması giyen Jeremie Boga, İtalyan ekibinde 17 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.