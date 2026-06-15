Beyaz Saray'da sıradışı UFC gecesi!

UFC TARİHİNİN EN BÜYÜK SÜRPRİZLERİNDEN

Justin Gaethje, Ilia Topuria'nın gözünde oluşan hasar nedeniyle maça devam edememesinin ardından teknik nakavt ile galip gelerek UFC hafif sıklet şampiyonu oldu! 🇺🇸🏆https://t.co/cLvWfYW0wA



— Sporx (@sporx) June 15, 2026

TOPURIA KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

AĞIR SIKLET KEMERİ GANE'DE

Ciryl Gane, Alex Pereira'yı ikinci rauntta teknik nakavtla mağlup ederek geçici UFC ağır sıklet kemerinin sahibi oldu! 🇫🇷🥊 pic.twitter.com/L1MLgbyAsy



— S Sport Plus (@ssportplustr) June 15, 2026

ABD başkentinin kalbinde, Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde düzenlenen ve S Sport Plus tarafından canlı yayınlanan tarihi gecede Justin Gaethje ile Ilia Topuria arasındaki dövüş nefes kesti. Karşılaşmayı büyük bir sürprize imza atarak Justin Gaethje kazandı.Karşılaşma öncesinde büyük bir sürpriz adayı olarak gösterilen ve UFC tarihinin en büyük organizasyonlarından birinde Ilia Topuria karşısında şans tanınmayan Gaethje, tüm beklentileri altüst etti.37 yaşındaki Amerikalı dövüşçü, Ilia Topuria'yı etkileyici bir performansla mağlup ederek hafif sıklet kemerinin yeni sahibi oldu.Washington D.C.'deki UFC Freedom 250'nin ana etkinliğinde ortaya çıkan bu sonuç, içinde bulunduğu koşullar göz önüne alındığında UFC tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi.Son derece sert ve tempolu geçen mücadelede Topuria'nın yüzü ciddi şekilde şişerken, aldığı darbelerin etkisiyle kanlar içinde kaldı.Bunun üzerine Topuria'nın köşesi, dördüncü raundun ardından beşinci raunda çıkmama kararı alarak mücadeleyi sonlandırdı.Büyük zaferin ardından duygularını paylaşan Gaethje, "Bu gecenin kesinlikle efsanevi olduğunu biliyorum çünkü ben bile hala buna inanmakta zorlanıyorum. İnanılmaz." ifadelerini kullandı.ABD'li dövüşçü Gaethje bu zaferle hafif sıklet kemerinin sahibi olurken kariyerindeki 28. galibiyeti aldı.Bu mağlubiyet ayrıca Gürcü asıllı dövüşçü Ilia Topuria'nın MMA kariyerindeki ilk mağlubiyeti oldu. Bugüne kadar yenilgi yüzü görmeyen Topuria, Gaethje ile dövüşmeden önce 17'de 17 yapmıştı.Ciryl Gane, ikinci rauntta Alex Pereira'yı nakavt ederek UFC ağır sıklet geçici kemerini kazandı!